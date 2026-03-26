Deze occasion heeft niet alleen een stoer en bijzonder ontwerp, maar ook een grote bagageruimte

Met een budget van maximaal 5.000 euro zijn er genoeg middenklassers te vinden die niet Volkswagen Golf heten. Zo’n occasion moet comfortabel zijn op weg naar het werk, voldoende ruimte bieden voor passagiers en ook op de snelweg ontspannen aanvoelen. Betrouwbaarheid en gebruiksgemak tellen zwaar mee, maar je wilt ook dat hij plezierig is op een bochtig weggetje.

Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Fijn rijdende occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die al wat ouder zijn, maar nog steeds fijn rijden. Met een budget van maximaal 5.000 euro kun je al een occasion als de Dodge Caliber vinden. Liever iets anders? Kijk dan naar onze andere twee opties, zoals de Honda Civic van afgelopen dinsdag.

Dodge Caliber (2007 – 2012)

De Dodge Caliber valt meteen op door zijn stoere en hoekige uiterlijk. Ook de binnenruimte is een sterk punt en de zitpositie is erg comfortabel. De kofferruimte is met 524 liter de grootste van dit trio. Klap je de achterbank neer, dan ontstaat bovendien een volledig vlakke laadvloer. Leuk detail: sommige uitvoeringen hebben speakers in de achterklep. Helaas stel de afwerking van de Caliber wat teleur. Daarbij stuurt hij wat afstandelijk en zorgt het comfortabele onderstel voor veel rol- en duikbewegingen.

Momenteel staan er dertig occasions voor ons budget te koop, waarvan de goedkoopste 899 euro is. In Gouda staat een veel mooiere grijze Dodge Caliber SE (2008, 81.240 km) voor 4.450 euro.

Technische aandachtspunten

Controleer bij een proefrit of de versnellingsbak soepel schakelt. Vooral de cvt-automaat is slijtagegevoelig en een revisie kost meer dan duizend euro. De handgeschakelde variant is daarom betrouwbaarder. Verder komt het voor dat schuifdaken gaan lekken. Nieuwe afdichtingsrubbers kosten een paar tientjes. Koelproblemen duiden vaak op een kapotte thermostaat. Vervangen kost meestal meer dan honderd euro.