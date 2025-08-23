Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is een unieke gezinsauto, maar wel met risico’s

De Citroën DS5 is een uniek alternatief voor saaiere stationwagens en crossovers. Maar de occasion heeft ook technische mankementen.

In Nederland is de Citroën DS5 vooral zakelijk verkocht, maar nooit in grote aantallen. Dat houdt het aantal occasions op de markt bescheiden. Dat zorgt er wel weer voor dat de auto bijzonder en exclusief blijft. Zo kwam de auto tot stand.

De techniek van de Citroën DS5

Motoropties komen bij de Citroën DS5 altijd als geblazen viercilinder. Als je een benzine-occasion zoekt, ben je aangewezen op de 1,6 liter die 155 tot 200 pk levert. Het aanbod diesels is uitgebreider en begint bij een 1,6 liter met 110 tot 120 pk. Daarnaast is er een 2,0 liter met 150 tot 180 pk. De Hybrid4 beschikt over 200 pk. Dit model combineert de 163 pk sterke 2,0-liter dieselmotor met een 37 pk sterke elektromotor.

De Citroën DS5 is het meest verkocht met een handgeschakelde of gerobotiseerde zesversnellingsbak. Daarnaast kregen de sterkste diesels en (na de facelift van 2015) de benzine-occasions beschikking over een zestraps automaat. De DS5 is altijd een voorwielaandrijver, behalve bij de Hybrid4, deze heeft vierwielaandrijving.

De aandachtspunten van een Citroën DS5-occasion

Met deze occasion kun je jezelf flink in de financiële vingers snijden. Zo staan de benzine-blokken als onbetrouwbaar te boek. Denk hierbij aan olieverbruik, rammelende distributiekettingen, defecte bobines en turboslijtage. Ook bij de diesels komt turboslijtage voor, evenals problemen met roetfilters. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Citroën DS5 schreven.

Verder is er ook een serieuze terugroepactie voor de Citroën DS5-occasion van kracht. De RDW: “Bij het activeren van de airbag voor de bestuurder kan ten gevolge van een te hoge druk van het opblaassysteem de behuizing van het opblaassysteem barsten. Daarom is er per 31-07-2025 een STOP DRIVE ingesteld. Indien de behuizing van het opblaasmechanisme barst kunnen metalen fragmenten hiervan de inzittenden raken en verwonden, wat in het ergste geval ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.”

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Citroën DS5, uit bouwjaar 2012, in het Zuid-Hollandse Ridderkerk. De occasion beschikt over 200 pk en betreft een ‘Sport Chic’-uitvoering, waardoor er wat leuke extraatjes op zitten. De bolide heeft 151.431 kilometers op de teller en kost 9.850 euro.

De catalogusprijs was 44.995 euro. Ben je geïnteresseerd in deze auto? Controleer dan grondig van tevoren of de terugroepactie is uitgevoerd. Je wil jezelf en bijrijders natuurlijk niet in gevaar brengen.

