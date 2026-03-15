Scherp ontwerp en betrouwbare techniek: met deze occasion rij je een fijne middenklasser

Je hoeft niet extreem veel geld uit te geven om een moderne middenklasser met sportieve uitstraling te rijden. Als occasion combineert de Seat Leon scherpe vormgeving met techniek uit de Volkswagen Groep.

Met de derde generatie Seat Leon zette het merk een duidelijke stap vooruit. Het model introduceerde een strakker ontwerp, modernere techniek en meer carrosserievarianten. Daardoor groeide deze occasion uit tot een van de populairste modellen van het merk.

Seat Leon: handig, mooi en modern

De derde generatie Seat Leon staat op het flexibele MQB-platform van de Volkswagen Groep. Daardoor deelt hij veel techniek met modellen als de Golf, Audi A3 en Skoda Octavia. Tegelijkertijd kreeg deze occasion een duidelijk eigen karakter dankzij zijn scherpe vouwlijnen in de carrosserie en smalle koplampen.

Het interieur van de Seat Leon werd flink gemoderniseerd ten opzichte van het vorige model. De eenvoudige uitstraling maakte plaats voor een strakker dashboard met centrale infotainmentbediening.

Sportstoelen, een driespaaks stuur en rode accenten benadrukken het sportieve karakter. Na de facelift van 2016 kreeg de occasion bovendien een moderner infotainmentsysteem.

Onder de motorkap van de Seat Leon was er ruime keuze. Het benzineaanbod liep van een 1.0 TSI met 115 pk tot een 2.0 TSI in de sportieve Cupra met maximaal 310 pk. Daartussenin stonden onder meer de populaire 1.4 TSI-motoren met 140 of 150 pk.

Dieselliefhebbers kozen uit een 1.6 TDI of een 2.0 TDI. Voorwielaandrijving was bij de meeste occasions standaard, maar er waren ook genoeg varianten met vierwielaandrijving.

Zoveel kost een occasion

De Seat Leon was een populaire auto en de derde generatie is nog niet oud. Daardoor kun je momenteel 1.012 tweedehandsjes vinden. Voor ieder budget is er wel een variant: flink gebruikte basismodellen verkopen vanaf 2.450 euro, terwijl de mooiste Cupra-versies oplopen tot 37.950 euro.

Wij vonden deze rode FR, uit 2013, in het Limburgse Amstenrade. Dit exemplaar kost 13.950 euro en heeft 119.283 kilometer op de teller staan.

Aandachtspunten van een gebruikte Seat Leon

Een krakend panoramadak is bij de Seat Leon meestal te verhelpen door het reinigen en smeren van de dakrubbers. Klachten over trage navigatie en haperende verbinding met smartphonefuncties verdwijnen meestal met een software-update.

De droge DSG-automaat heeft de naam minder duurzaam te zijn dan de natte versie; net als bij een handbak zijn de koppelingsplaten aan normale slijtage onderhevig. Krakende draagarmrubbers bij deze occasion zijn meestal te verhelpen door ze te smeren. Meer aandachtspunten van deze auto kun je in de koopwijzer vinden.