Deze ruime occasion koop je al voor 1.000 euro

Een Ford C-Max is een goede keuze als je 1.000 euro hebt om aan een auto uit te geven en je veel wilt vervoeren. Occasions van de eerste generatie hebben namelijk een prijskaartje die ze aantrekkelijk maken voor elk budget.

De Focus C-Max verscheen in 2003 als afgeleide van de Focus. Dat zie je terug in het ontwerp, maar vooral in de manier waarop hij rijdt. In plaats van puur op ruimte te focussen, legt de occasion ook nadruk op rijgedrag. Daarmee wijkt hij af van veel concurrenten uit die tijd.

Ford C-Max: praktische allrounder

De hogere zit zorgt voor goed overzicht en in- en uitstappen gaat eenvoudig. Achterin de Ford C-Max is er plek voor drie personen. Verder kun je met de bagageruimte van 550 liter een flinke hoeveelheid spullen vervoeren. Wat betreft motoropties zijn er occasions met verschillende benzine- en dieselmotoren te vinden. De 1.6- en 1.8-benzinemotoren vormen de basis, terwijl de 2.0 meer kracht biedt. Bij de diesels waren de 1.6 en 2.0 TDCi populair vanwege hun lage (ruim 1 op 20) verbruik.

Op de weg voelt de Ford C-Max verrassend volwassen. De besturing is direct en het onderstel biedt meer controle dan je in dit segment verwacht. Daarmee rijdt de occasion eerder als een Focus dan als een doorsnee MPV.

Zoveel kost de gezinsauto als occasion

Nieuw zat de Ford C-Max in het middensegment, maar als occasion is hij inmiddels goed bereikbaar. Instappen lukt al vanaf 545 euro en de duurste kosten 9.999 euro. Faceliftmodellen vanaf 2007 zijn iets duurder, maar ogen moderner en hebben vaak een rijkere uitrusting. Van de 304 aangeboden exemplaren vallen er gelukkig genoeg onder de grens van 1.000 euro.

Een voorbeeld daarvan is de grijze Ford C-Max uit 2005, die voor 950 euro te koop staat bij een bedrijf in het Utrechtse Veenendaal. Het betreft een 1.8-uitvoering met 125 pk en 187.181 kilometer op de teller. De occasion ziet er voor zijn prijs erg net uit, al ontbreekt de tankdop.

Bekende aandachtspunten van een Ford C-Max

De techniek is grotendeels beproefd, maar er zijn aandachtspunten bij de Ford C-Max te noemen. Bekend is dat de turboladers bij de dieselmodellen nog wel eens kapot gaat. Met name als een auto onderhoudsbeurtjes gemist heeft. De turbo kan dan verstopt raken en kapotgaan. Een nieuwe turbo is duur, dus een sluitende onderhoudshistorie stelt gerust. De benzinemodellen hebben deze problemen niet en zijn betrouwbaarder.