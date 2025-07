Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is mooie gezinsauto, maar pas op

De Opel Grandland heeft een scherpe uitstraling en heeft als crossover genoeg ruimte binnenin. Is dit de occasion die je moet hebben voor je gezin?

De Opel Grandland is het grootste SUV-achtige model van het merk en combineert duidelijk de vormtaal van verschillende andere modellen. De occasion is onderhuids voorzien van PSA-techniek en dat is zowel een vloek als een zegen.

Techniek van de Opel Grandland

De Opel Grandland X debuteerde met twee omgedoopte PureTech-benzinemotoren, een 1,2-liter driecilinder die 130 pk produceert en een 1,6-liter viercilinder die 180 pk produceert. Verder zijn er drie dieselopties. Dat zijn allemaal viercilinders: een 1,6-liter met 120 pk, de latere 1,5-liter met 130 pk en de 2,0-liter met 177 pk.

Later komen hier drie hybride-varianten bij. De Hybrid4 GSe is een plug-in-hybride die de 1,6-liter benzinemotor met twee elektromotoren combineert, goed voor een systeemvermogen van 300 pk. De Hybrid heeft één elektromotor en een systeemvermogen van 180 pk. In 2024 verschijnt een nieuwe 1,2-liter met mild-hybrid-techniek, die 130 pk produceert.

De Opel Grandland X heeft standaard voorwielaandrijving, behalve de vierwielaangedreven Hybrid4. Een zestraps automaat is geleverd bij occasions met de 1,2-liter turbomotor en 1,6-liter dieselmotoren. In 2018 krijgen de 1,2-liter turbo en de 1,5-liter diesel een achttraps automaat. Deze is standaard in combinatie met de 1,6-liter turbomotor en de 2,0-liter diesel. De hybrides gebruiken een aangepaste variant van deze automaat. De 1,2-liter mild-hybrid heeft een zestraps automaat.

Aandachtspunten van een Opel Grandland-occasion

Een vervelend punt van deze occasion is dat de 1,2-liter PureTech driecilinder een razend populaire optie was bij zijn verkoop, maar net als in Peugeots heeft deze motoroptie vaker last gehad van een afbrokkelende distributieriem, waarbij loslatende rubberdeeltjes ernstige motorschade kunnen veroorzaken. Blijf zoveel mogelijk weg van deze motoroptie! Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Opel Grandland schreven.

Bij de dieselmotoren zijn de verstuivers, het roetfilter en de kans op verhoogd olieverbruik aandachtspunten. Daarnaast is het verstandig om de conditie van de distributieketting te laten checken bij de 1,5-liter diesel. Controleer verder bij een testrit of het infotainmentsysteem en alle rijhulpsystemen naar behoren werken. Storingen zijn vaak met nieuwe software te verhelpen.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zwarte Opel Grandland X, uit 2021, in het Friese Easterwierrum. De occasion heeft 164.525 kilometer op de klok en de vraagprijs bedraagt 16.250 euro. Wij hebben bewust voor deze hybride gekozen. Er is namelijk een overvloed aan modellen met het 1,2-liter motorblok, maar we vertelden eerder al dat dit de beruchte PureTech-motoroptie is. De catalogusprijs van deze bolide was overigens 42.022 euro.

