Deze occasion met limousine-ruimte wil je hebben

Als je een grotere en luxere auto wilt kopen, kunnen de kosten snel oplopen. De Skoda Superb-occasion bewijst echter het tegendeel. Limousine-ruimte voor middenklasse-prijzen is zeker te koop!

De derde generatie Superb komt in een vijfdeurs hatchback-variant en een vijfdeurs Combi-versie, die beide 4,86 meter lang zijn. Daarnaast heeft de hatchback een bagageruimte 625-1.760 liter en zijn Combi-broer doet het met 660-1.950 liter.

Skoda Superb-luxe

De Skoda Superb-occasions hebben een panoramadak, deurgreepverlichting en een elektrische achterklep met voetbediening. Topmodel L&K heeft daarnaast extra chroomaccenten, terwijl de Sportline is aangekleed met zwarte sierdelen. Op de optielijst vind je zaken als adaptieve cruise control met noodremsysteem, adaptieve bi-xenon koplampen, bluetooth, DAB+, SmartLink, Canton audio, comfort- en sportstoelen, stoelverwarming en –koeling, voetenbankjes, sfeerverlichting en schakelflippers.

Motorisch heeft de Skoda Superb-occasion altijd een viercilinder-motor. Benzinevarianten zijn minimaal 1,4 en maximaal 2,0 liter groot, met een vermogen variërend tussen 125 en 280 pk. Dieselen kun je ook met de 1,6 liter (120 pk, 250 Nm) en de 2,0 liter (122-190 pk, 250-400 Nm). De plug-in-hybride Superb iV combineert de 1,4-liter TSI met een elektromotor en een 13 kWh-accupakket (218 pk, 330 Nm) en heeft een elektrische actieradius tot 55 kilometer.

Deze motoren zijn verbonden aan een handgeschakelde zesversnellingsbak, zestraps DSG-automaat of een zeventraps DSG-automaat. Naast voorwielaandrijving is vierwielaandrijving met Haldex-koppeling beschikbaar, waardoor bij gripverlies tot 50 procent van het vermogen naar de achteras gestuurd kan worden.

Aandachtspunten van een Skoda Superb-occasion

Bij de benzinemotoren van de Skoda Superb zijn inwendige vervuiling, verhoogd olieverbruik en waterpomplekkage zaken om op te letten. Dit laatste is ook een aandachtspunt bij de diesels. Helaas kom je de bovengenoemde problemen meestal pas tegen na een tijdje de occasion in bezit gehad te hebben. Vraag de verkoper dus om informatie rondom deze zaken.

Verder is het belangrijk dat je er bij occasions op let dat bij automatische versnellingsbakken de olie(filters) regelmatig zijn vervangen. Dit omdat ze gevoelig zijn voor vervuiling. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Skoda Superb.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze witte Skoda Superb (bouwjaar 2017) in het Limburgse Venray. De occasion is een sportline-hatchback, met een 1,8-liter motorblok en handgeschakelde versnellingsbak. De auto heeft 128.685 kilometer op de teller staan en staat te koop voor 18.945 euro. De catalogusprijs bedraagt 43.608 euro.