Voor minder dan 500 euro heb je deze occasion al en hij is verrassend volwassen

Soms heb je vervoer nodig, maar staat er geen auto voor de deur. Met 1.000 euro kun je in zo’n situatie verrassend veel occasions vinden. Voor dat bedrag hoef je geen perfecte lak of luxe opties te verwachten. Wat je wel zoekt, is een eenvoudige auto die je zonder te morren van A naar B brengt. Binnen dat budget vonden we drie opties: een Daihatsu Young RV (YRV), Hyundai Getz en Suzuki Ignis.

Deze week gaan we op zoek naar noodvervoer voor maximaal 1.000 euro. De Hyundai Getz staat vandaag in de spotlight.

Hyundai Getz (2002 – 2008)

De Hyundai Getz is iets groter dan de andere twee occasions. Dat merk je aan de ruimte voor inzittenden, want je kunt prima vier volwassenen in deze auto kwijt. Ook is de bagageruimte met 254 liter de grootste van dit trio en mag hij het meeste trekken: 450 kilogram. Hij is het zwaarste van deze drie (976 kilogram), wat ervoor zorgt dat hij ook met harde wind stabieler op de weg ligt.

Voor maximaal 1.000 euro heb je een redelijk tweedehandsaanbod. Momenteel kun je voor dat bedrag namelijk 15 occasions vinden. Daarmee staan er van de Hyundai Getz de meeste gebruikte auto’s binnen dit trio te koop, wat de kans op een goede deal vergroot. Een bedrijf in Doetinchem heeft een groene 1.3 ‘GLS’ voor 499 euro (2004, 177.676 km).

Technische aandachtspunten

Controleer bij de Getz of alle elektrische onderdelen werken, zoals de ramen en centrale vergrendeling. Die laatste gaat weleens kapot en vervanging van het slot lost het probleem op. Het onderhoud is bij de Hyundai Getz extra belangrijk, omdat de distributieriem maximaal 100.000 kilometer meegaat. Vervanging kost een paar honderd euro, maar voorkomt motorschade van duizenden euro’s. Als het onderhoud verder goed is, heb je een degelijke occasion.