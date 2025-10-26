Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion ken je niet, maar is een perfecte rijdersauto

Soms duiken er occasions op waarvan je na het horen van de naam denkt: hé? De Westfield GTM Sports Spyder is leuk, licht en hyper zeldzaam.

De Westfield GTM Sports Spyder is ontstaan uit een samenwerking tussen twee Britse kitcar fabrikanten: GTM Cars en Westfield Sports Cars. GTM Cars richt zich op lichtgewicht constructies en prestatiegericht design, terwijl Westfield Sports Cars bekend stond om het produceren van kitcars met hoogwaardige, comfortabele rijeigenschappen.

Prijs van de Westfield GTM Sports Spyder

Deze in Nederland geleverde roadster, gelimiteerd tot 30 exemplaren, is gebouwd voor pure rijvreugde. Een occasion uit 2007 met 33.373 km wordt in het Noord-Brabantse Boxtel aangeboden voor 19.900 euro. Een ander model uit Terschuur is vergelijkbaar in prijs, kilometerstand en bouwjaar.

Ultralichte sport-occasion

De Westfield GTM Sports Spyder is in feite een kitcar, dus de specificaties zijn niet over alle modellen gelijk. De door ons gevonden auto heeft een 1,8-liter viercilindermotor met 158 pk. Dat lijkt misschien niet veel, maar de occasion weegt ook een schamele 770 kg, wat resulteert in indrukwekkende prestaties: ongeveer 0-100 km/h in 5,7 seconden, met een top­snelheid van ongeveer 220 km/h. Het chassis bestaat uit aluminium en stalen buizen voor extra stijfheid en laag gewicht.

Verder heeft de Westfield GTM Sports Spyder een handgeschakelde vijfbak, achterwielaandrijving en een motorblok achter de twee zitplaatsen. Daarnaast waren deze occasions bijna altijd voor de Britse markt bedoeld en daarom rechts gestuurd; de uitgelichte occasion is oorspronkelijk in Nederland geleverd en is daardoor gelukkig links gestuurd.

Aandachtspunten van de occasion

De Westfield GTM Sports Spyder is met verschillende motoropties en transmissies geleverd en daarom zijn er niet eenduidig aandachtspunten aan te wijzen. Sowieso doe je er goed aan om de onderhoudsgeschiedenis te controleren, zodat je ziet of de auto goed is onderhouden. Verder heeft onze specifieke occasion een motorblok van Rover, dat bekendstaat om koelproblemen. Controleer of de motorolie de juiste kleur heeft en niet melkachtig wit is. Je wil namelijk niet met een lekkende koppakking opgezadeld worden.

