Deze occasion ken je niet, maar is een perfecte rijdersauto
Soms duiken er occasions op waarvan je na het horen van de naam denkt: hé? De Westfield GTM Sports Spyder is leuk, licht en hyper zeldzaam.
De Westfield GTM Sports Spyder is ontstaan uit een samenwerking tussen twee Britse kitcar fabrikanten: GTM Cars en Westfield Sports Cars. GTM Cars richt zich op lichtgewicht constructies en prestatiegericht design, terwijl Westfield Sports Cars bekend stond om het produceren van kitcars met hoogwaardige, comfortabele rijeigenschappen.
Prijs van de Westfield GTM Sports Spyder
Deze in Nederland geleverde roadster, gelimiteerd tot 30 exemplaren, is gebouwd voor pure rijvreugde. Een occasion uit 2007 met 33.373 km wordt in het Noord-Brabantse Boxtel aangeboden voor 19.900 euro. Een ander model uit Terschuur is vergelijkbaar in prijs, kilometerstand en bouwjaar.
Ultralichte sport-occasion
De Westfield GTM Sports Spyder is in feite een kitcar, dus de specificaties zijn niet over alle modellen gelijk. De door ons gevonden auto heeft een 1,8-liter viercilindermotor met 158 pk. Dat lijkt misschien niet veel, maar de occasion weegt ook een schamele 770 kg, wat resulteert in indrukwekkende prestaties: ongeveer 0-100 km/h in 5,7 seconden, met een topsnelheid van ongeveer 220 km/h. Het chassis bestaat uit aluminium en stalen buizen voor extra stijfheid en laag gewicht.
Verder heeft de Westfield GTM Sports Spyder een handgeschakelde vijfbak, achterwielaandrijving en een motorblok achter de twee zitplaatsen. Daarnaast waren deze occasions bijna altijd voor de Britse markt bedoeld en daarom rechts gestuurd; de uitgelichte occasion is oorspronkelijk in Nederland geleverd en is daardoor gelukkig links gestuurd.
Aandachtspunten van de occasion
De Westfield GTM Sports Spyder is met verschillende motoropties en transmissies geleverd en daarom zijn er niet eenduidig aandachtspunten aan te wijzen. Sowieso doe je er goed aan om de onderhoudsgeschiedenis te controleren, zodat je ziet of de auto goed is onderhouden. Verder heeft onze specifieke occasion een motorblok van Rover, dat bekendstaat om koelproblemen. Controleer of de motorolie de juiste kleur heeft en niet melkachtig wit is. Je wil namelijk niet met een lekkende koppakking opgezadeld worden.
Autovisie test de leukste occasions
In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.
- Vergeten, maar cooler dan ooit: Toyota Supra vs. Mitsubishi Starion
- Sportief, stijlvol en (nu nog) betaalbaar: Audi TT vs. Alfa Romeo GTV
- Betaalbare luxe: Mercedes-Benz S-klasse vs. Lexus LS 600h L
- Bereikbare supercars: Lamborghini Gallardo vs. Nissan GT-R
Ook interessant
-
Afschrijvingsknaller! Dit is een Aston Martin Valkyrie na een jaar nog waard
-
Lotus ontslaat in Nederland meer personeel dan het auto’s verkoopt
-
Legendarische stuurmansauto is als occasion nu nog bereikbaar
-
Deze vergeten 205 GTI-broer is wél een betaalbare occasion
-
Deze oldtimer-occasion is nog steeds een snelle bak
-
Deze luxe V8-occasion is klassieker van morgen en nu betaalbaar
-
Deze occasion met open dak heeft charme en een middenmotor
-
Met deze koninklijke Britse occasion tank je voor 90 cent per liter
-
Met deze foto’s verspreidt Rolls-Royce fake news uit de rockwereld
-
Deze wereldleider heeft een mening over Jaguar (en er geen verstand van)
-
Deze occasion biedt ultieme luxe en kost minder dan een ton
-
Circuitdagje meepakken? Koop dan deze onwaarschijnlijke raceauto