Deze occasion is zo goed dat je hem bijna blindelings kunt kopen

Ben je op zoek naar een lekker praktische, betaalbare en vooral betrouwbare auto? Dan is deze Toyota Yaris-occasion een goede keuze.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Populaire hatchback voor 10.000 euro

Deze week zijn we op zoek gegaan naar een populaire gebruikte hatchback voor maximaal 10.000 euro. Dinsdag stelden we je voor aan Dacia Sandero en donderdag behandelden we deze iets sportievere Ford Fiesta. Vandaag is het tijd voor de derde en laatste kandidaat van deze week.

Toyota Yaris (2011 – 2017)

Een nette, schadevrije en normaal onderhouden Yaris kun je bijna blindelings kopen. De kwaliteit van deze compacte Toyota is algemeen bekend. De Yaris is ook achterin opvallend ruim en door de hoekige uitsnede van de achterportieren is de instap ook ruim.

De rijeigenschappen zijn niet zo opzienbarend, maar wie geen hoge eisen stelt kan prima overweg met bijvoorbeeld de vrij sterke stuurbekrachtiging. Een 1,3 rijdt met gemak 1 op 15. Er is zowel veel vraag als veel aanbod, dus wie precies ‘de goeie’ vindt, doet er goed aan direct toe te slaan. In dit geval komen we uit bij deze 1,3 ‘Now’ uit 2014, met maar 67.000 km, die voor 9.995 euro wordt aangeboden door de Toyota-dealer in Ridderkerk.

Aandachtspunten van de Toyota Yaris-occasion

Er is bij de Yaris maar een paar kleinigheidjes bekend. Bij een ‘sleutelloos’ exemplaar kan de motor in geval van een leeg batterijtje toch worden gestart, door de elektronische sleutel tegen de startknop te drukken. Versies met automatische transmissie gaan niet uit de ‘P-stand’ als de remlichtschakelaar kapot is. Dat is geen pech, maar veiligheid. Een lege accu heeft hetzelfde effect. Voor de niet-hybride versies is dat alles!

Welke occasion moet je hebben?

De Sandero wordt in ons land meer gezocht als occasion dan nieuw verkocht, aan een heel specifiek publiek. Voor de Fiesta is op zich heel veel te zeggen, maar het nuchtere publiek waarvoor deze keuze geldt, is de Toyota volgens mij de verstandigste aankoop.

Autovisie test de leukste occasions

