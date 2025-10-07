Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is zeldzaam, goedkoop en door Lotus ontwikkeld

Als je budget krap is, maar je toch iets exclusiefs wil, is de Opel Astra OPC een perfecte occasion. Er zijn slechts 3.000 stuks gebouwd, en vliegt hij vaak onder de radar van autofans.

Dat de eerste generatie Opel Astra OPC geen Lotus is, weten wij zelf ook wel. Toch was het Britse merk nauw betrokken bij de ontwikkeling. Het onderstel én het motorblok van de occasion werden door Lotus onder handen genomen. De wielophanging kreeg extra aandacht: een verlaging van twintig millimeter, Bilstein-schokdempers en een bredere spoortbreedte achter. Bovendien was dit model een mijlpaal voor Opel, want het was de eerste auto die de badge Opel Performance Centre (OPC) mocht dragen.

Techniek van de Opel Astra OPC

De basis voor de krachtbron van de Opel Astra OPC vormde een atmosferische 2,0-liter Ecotec-viercilinder, uit de standaard Astra. Lotus sleutelde eraan en verhoogde het vermogen van 136 naar 160 pk. Dat gebeurde bij de occasion dankzij gesmede zuigers, scherpere nokkenassen, een ruimer inlaatkanaal, een nieuw uitlaatspruitstuk en een aangepast motormanagement. Na de facelift in 2004 kreeg de 2,0-liter een turbo, waardoor het vermogen opliep naar 200 pk.

Het maximumtoerental ligt op 7.000 tpm en de prestaties zijn keurig voor zijn leeftijd: de standaardsprint naar 100 km/h duurt 8,2 seconden en de topsnelheid ligt op 220 km/h. Schakelen doe je met een handgeschakelde vijfbak; de aandrijving gaat naar de voorwielen.

Aandachtspunten van een Opel Astra OPC-occasion

De Opel Astra OPC is gevoelig voor vocht, waardoor roest een van de grootste vijanden is. Vooral de achterste wielkasten en de randen onder de raamrubbers van de achterruit zijn plekken om goed te controleren. Verder is het een oudere auto, dus let tijdens een proefrit op slijtage van onderdelen en controleer of alle elektronica nog werkt. Kijk bij occasions ook goed naar mogelijke lekkages en check of er een duidelijke onderhoudshistorie aanwezig is.

Hoe duur is deze occasion?

Op Gaspedaal.nl blijkt dat het aanbod van de eerste generatie Opel Astra OPC-occasions bijzonder schaars is: er staan momenteel slechts twee te koop. Eén exemplaar is van vóór de facelift, hetzelfde type waarmee onze testredacteur Peter Hilhorst reed in bovenstaande video. De andere is van ná de facelift, heeft 81.550 kilometer op de teller en kost 22.500 euro.

Het verschil is groot, en wij kozen voor de eerste Opel Astra OPC. Deze occasion (nummer 1.550) komt uit 2000 en staat in Katwijk (Zuid-Holland). Hij heeft 224.587 kilometer gereden, maar kost slechts 4.450 euro. Ter vergelijking: de catalogusprijs bedroeg destijds 25.389 euro.

