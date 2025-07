Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is de ideale reisauto en inmiddels zeer betaalbaar

Als je een ideale reisauto zoekt, heb je hem bij dezen gevonden: de Mercedes R-klasse geeft je ook als occasion ruimte, comfort en verfijnde motoren.

De Mercedes R-klasse is van verschillende markten thuis door zijn vormgeving. Zo heeft de occasion de grip en hogere zitpositie van een SUV, de binnenruimte van een MPV en de ingetogen vormgeving van een stationwagen. Toch verkocht de auto slecht in ons land en zijn er daarom maar negen van te vinden op gaspedaal.nl.

Techniek van de Mercedes R-klasse

Het aantal motoropties bestaat bij de Mercedes R-klasse uit een verzameling benzine- en dieselmotoren. We beginnen hier met het benzinegamma. Hierbij is de kleinste motoroptie een 3,0-liter V6, met 231 pk. Een stapje groter is er de 3,5-liter V6, die 272 tot 306 pk produceert. De R 500 zorgt er als occasion voor dat je ook een V8-versie kunt krijgen. Die heeft een cilinderinhoud van 5,0-liter en produceert tussen de 306 en 388 pk. Er is zelfs een hyperzeldzame R 63 AMG. Deze beschikt over een 6,2-liter V8, die 510 pk levert. Je kunt ook dieselen met een 3,0-liter V6, die 190 tot 231 pk levert.

De Mercedes R-klasse heeft meestal vierwielaandrijving, maar is ook geleverd met achterwielaandrijving. Daarnaast beschikken de occasions over een zeventrapsautomaat. Op het gebied van zitplekken kun je kiezen uit vijf, zes of zeven zitplaatsen.

Aandachtspunten van een Mercedes R-klasse-occasion

Bij het eerste bouwjaar van de zescilinder en achtcilinder benzinemotoren kunnen versleten balansas-tandwielen voorkomen. Check daarom in het onderhoudsboekje of de modificatie is uitgevoerd. Daarnaast kunnen de dieseloccasions soms last hebben van versleten injectoren, gloeibougies en problemen met de hogedrukpomp. Ook daarvoor kun je het beste de onderhoudshistorie raadplegen. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Mercedes R-klasse schreven.

Het hoge gewicht van de Mercedes R-Klasse vergroot de belasting van het onderstel, dus check op slijtage aan bijvoorbeeld de draagarmen en wielophangingsrubbers. De luchtpomp van de luchtvering gaat daarnaast weleens stuk en de luchtbalgen van de veerpoten kunnen lekken. Daarbij geldt dat reviseren goedkoper is dan vernieuwen. Bij de eerste bouwjaren ontstaat soms roestvorming langs de randen van portieren en achterklep.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zwarte Mercedes R-klasse, uit 2007, in het Limburgse Kerkrade. De occasion is een R 350 4matic-uitvoering en heeft 187.783 kilometers aan ervaring. Verder bedroeg de catalogusprijs 85.336 euro, maar nu is de verkoopprijs 8.990 euro.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.