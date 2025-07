Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is ideaal stadsautootje

Een leuk stadsautootje kiezen is soms best moeilijk, maar dat wordt makkelijker gemaakt door de Franco-Japanse combinatie Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 108. Deze occasions hebben degelijke onderhuidse techniek, dus je hoeft eigenlijk alleen nog maar te kiezen welke je het mooiste vindt.

De olijke drieling verschijnt in 2005 in de autowereld. De Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 108 zorgen ervoor dat dat je niet verlegen zit om klein vervoer. In 2014 krijgt het drietal, met een tweede generatie, een serieuzere snoet en zijn de opties die je bij occasions terugvindt wat minder karig.

Techniek van de Peugeot 108

Alle drie de stadsbolides delen dezelfde onderhuidse techniek. Daarom delen ze ook dezelfde atmosferische 1,0-liter driecilinder-benzinemotor, die 69 pk levert. In 2018 krijgt dit motorblok een opfrisbeurt en stijgt het vermogen naar 72 pk.

De Franse versies hebben hiernaast ook enige tijd een eigen motoroptie gehad. De C1 en Peugeot 108 kun je als occasion namelijk terugvinden met een door PSA zelf ontwikkelde 1,2-liter driecilinder, die 83 pk produceert.

De aangedreven voorwielen zijn in de Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 108 altijd gekoppeld aan een versnellingsbak met vijf verzetten. Daarbij hoef je alleen nog te kiezen of je een handgeschakelde of gerobotiseerde versie wil.

Aandachtspunten van een Peugeot 108-occasion

Alvast een goed punt om te weten, de 1,0-liter heeft een onderhoudsvrije distributieketting. De 1,2-liter-occasions kunnen je daarentegen hoofdpijn bezorgen met hun distributieriem. Bij C1’s en 108’tjes uit 2014-2018 verkruimelt de distributieriem mogelijk. De loslatende deeltjes kunnen de oliezeef en andere essentiële doorgangen blokkeren en motorschade veroorzaken. Check bij een testrit dus hoe de riem eruitziet. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Peugeot 108 schreven.

Deze occasions worden meestal voor intensief stadsverkeer gebruikt en dan slijt de koppeling en/of het drukgroeplager soms sneller. Ook de koppeling van de gerobotiseerde transmissie is aan slijtage onderhevig.

Deze specifieke occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze witte Peugeot 108, bouwjaar 2016, in Tilburg. De vraagprijs is 4.450 euro en de catalogusprijs bedroeg 13.642 euro. De occasion heeft 123.551 kilometer op de teller staan.

