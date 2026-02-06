Deel dit: Share App Mail Tweet

Als je deze Volkswagen-occasion koopt, ben je waarschijnlijk de enige met dat model in de wijk

Hij is een beetje het buitenbeentje van VW en heeft zeven zitplaatsen. Dat klinkt als een raadsel, maar is eigenlijk de beschrijving van de Volkswagen Routan. Deze occasion is groot, comfortabel en vooral gericht op de Amerikaanse markt.

De Volkswagen Routan heeft overduidelijk een Duits logo op zijn neus, maar werd niet in Europa verkocht. En waar doet de vorm van deze occasion eigenlijk aan denken? Als het woord ‘Voyager’ in je opkomt krijg je honderd punten. De onderhuidse techniek is namelijk afkomstig van Chrysler en daarom is hij stiekem de extra broer van de Lancia Voyager en Chrysler Voyager.

De Volkswagen Routan is een Amerikaanse MPV met grote V6

Onder de motorkap van de Volkswagen Routan ligt altijd een atmosferische V6. Eerst kreeg de occasion een 3,8- of 4,0-liter motorblok, met respectievelijk 197 en 252 pk. Later kwam hier een 3,6 liter-variant bij die 283 pk produceerde. Hij heeft voorwielaandrijving en het schakelen gebeurt via een zestrapsautomaat. Het vermogen is ruim voldoende voor het forse gewicht en de Routan en het is een comfortabele reisauto.

De vering is soepel, oneffenheden worden moeiteloos weggefilterd en de occasion nodigt uit tot rustig rijden. Een grote plus voor het gebruiksgemak zijn de zeven zitplaatsen die standaard zijn.

(Afbeelding: AutoTrack / Michelle vS) (Afbeelding: Volkswagen)

(Afbeelding: AutoTrack / Michelle vS) (Afbeelding: Volkswagen)

Het interieur van de Volkswagen Routan is ingericht met het gezin als uitgangspunt. Er zijn dus zeven zitplaatsen en veel bekerhouders. Ook is er 743 liter aan opbergruimte als de achterste zitrij neergeklapt is. De stoelen zitten zacht en bieden voldoende steun voor lange ritten. De afwerking is degelijk, al oogt het geheel minder verfijnd dan bij Europese Volkswagens. Elektrische schuifdeuren en een elektrisch bediende achterklep verhogen het gebruiksgemak van de occasion verder.

Aandachtspunten van de occasion

Let bij aanschaf van een occasion op olieverbruik en de automatische versnellingsbak. Die laatste moet soepel schakelen, want anders is dit een indicatie van slijtage. Hoe hoger de tellerstand is, hoe groter de kans dat er een dure transmissierevisie aan zit te komen. Verder zijn door de Amerikaanse afkomst onderdelen soms niet altijd direct leverbaar, wat invloed heeft op onderhoudskosten en wachttijden.

Hoeveel kost een Volkswagen Routan als occasion?

De Volkswagen Routan is zeldzaam op de Europese markt en dat maakt hem aantrekkelijk geprijsd. Er staan momenteel maar drie occasions op Gaspedaal.nl. De goedkoopste twee kosten 7.900 en 8.900 euro en hebben allebei meer dan tweeëneenhalve ton op de teller. Verder heeft de ene de nieuwere 3,6 liter en de andere de oudere 3,8 liter.

Wij kozen echter voor het duurste model, die wel wat gebruikssporen heeft. Deze witte auto kost 10.000 euro en heeft het 4,0-liter motorblok. Maar bij dit model uit 2008 belangrijker is, is zijn tellerstand: 165.000 kilometer. Hij staat te koop in Den Haag.