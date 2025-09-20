Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze enorm ruime occasion kun je een half voetbalteam kwijt

Als je een flink gezin hebt of vaker een grotere groep mensen moet vervoeren, kom je al snel uit bij een MPV. Om alles uit zo’n occasion te halen, wil je dat hij zeven zitplaatsen biedt. Je budget? 20.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions in een segment.

Occasion van 20.000 euro

Met een budget van maximaal 20.000 euro kom je al snel uit bij luxer uitgeruste MPV’s. Een goed voorbeeld is de Ford S-Max: speels, comfortabel en ruim. Toch liever iets anders? In de komende dagen komen we met nog twee alternatieven voor je.

Ford S-Max (2015 – 2023)

De tweede generatie Ford S-Max deelt zijn techniek met de Mondeo, maar combineert dat met een hogere carrosserie en zeven zitplaatsen. De instap is daardoor prettig en het interieur voelt ruimtelijk aan. De bagageruimte varieert bij deze occasion van 285 liter met alle stoelen in gebruik tot maximaal een overdadige 2.020 liter met alleen de voorstoelen overeind. Het rijgedrag is opvallend sportief voor een MPV, terwijl de vering voldoende comfort biedt voor lange ritten.

Het motorenaanbod begint bij de 1.5 EcoBoost en loopt tot de sterkere 2.0 EcoBoost. Aan de dieselkant is er ruime keuze uit 2.0 TDCi-motoren met vermogens van 120 tot 240 pk. Vanaf 2019 is ook een 2.0 EcoBlue-diesel leverbaar, later gevolgd door een 2.5 Hybrid.

Voor rond de 20.000 euro is er een redelijk aanbod aan nette exemplaren. Ons oog is gevallen op een grijze Ford S-Max 2.0 Titanium uit 2015 met 148.384 kilometer op de teller. Deze staat voor 19.750 euro bij een autobedrijf in het Limburgse Amstenrade te koop.

Let hierop bij deze occasion

Door het hogere gewicht van de Ford S-Max slijten remschijven en remblokken relatief snel. Bij modellen uit 2015-2020 treedt mogelijk roestvorming op aan de draagarmbouten van de achteras, waarvoor een terugroepactie liep.

Bij handgeschakelde versies is koppelingsslijtage een aandachtspunt en bij de occasions met Powershift-automaat moet de bak zonder bijgeluiden en soepel schakelen. Verder kunnen EcoBoost- en dieselmotoren last hebben van inlaatvervuiling en een verhoogd olieverbruik.

Er staat op dit moment ook een terugroepactie voor de Ford S-Max open. Check dus of jouw occasion hieronder valt: “Bij het activeren van de bestuurdersairbag kan in de gasgenerator een te hoge druk worden opgebouwd. Hierdoor kan de behuizing van de gasgenerator scheuren en kunnen metaaldeeltjes losraken en wegschieten.” We hebben ook een koopwijzer over deze auto geschreven.