Met deze occasion kun je betaalbaar goed voor de dag komen

Met een budget van maximaal 10.000 euro kun je makkelijk een luxere hatchback vinden die niet alleen lekker zit, maar ook nog eens goed rijdt. Denk aan auto’s als de BMW 1-serie, Peugeot 308 en Volkswagen Golf. Omdat het destijds allemaal bestsellers waren, is de hoeveelheid occasions nu groot.

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een luxe hatchback voor maximaal 10.000 euro. Vind je de Volkswagen Golf niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en donderdag.

Volkswagen Golf (2008 – 2012)

De zesde generatie Volkswagen Golf is de alleskunner van dit drietal. Hij combineert comfort, een degelijke bouwkwaliteit en fijne rijeigenschappen. Het interieur voelt luxe aan, met zachte materialen en een nette afwerking die het zelfs van de BMW wint. Ook heeft deze occasion het grootste tweedehandsaanbod. Verder heeft de Golf veel snufjes standaard, die bij auto’s van deze leeftijd alleen als opties te krijgen waren. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerassistent.

In onze vergelijking heeft de Volkswagen Golf het grootste aanbod aan occasions: voor maximaal 10.000 euro kun je op Gaspedaal.nl 756 Golfjes vinden. vanaf 850 euro kun je schadeauto’s kopen. Modellen met minder dan twee ton op de teller en in redelijke staat kosten minimaal 3.450 euro. Bij een garage in Dordrecht staat een grijze 1.4 TSI ‘Highline’ (2011, 108.072 km) voor 7.890 euro.

Technische aandachtspunten van de Volkswagen Golf

Modellen met DSG-automaten rijden heel fijn, maar extra aandacht bij aankoop is hier belangrijk. Als de transmissie van je occasion namelijk schokkend of traag schakelt kun je soms slijtage of achterstallig onderhoud verwachten. Als dit zo erg is dat de transmissie gereviseerd moet worden kost dat veel geld: je zit al gauw op tweeduizend euro. Maar dit komt niet vaak genoeg voor om het betrouwbare imago van de Volkswagen Golf te schaden.

Deze occasion is de beste koop

De BMW rijdt het leukst en voelt het meest sportief, maar is minder ruim, comfortabel en vaak duurder in onderhoud. De Peugeot is juist wel comfortabel en meestal scherp geprijsd, maar mist een goede afwerking en scherp rijgevoel. De Volkswagen Golf biedt de beste mix van degelijkheid, comfort, ruimte, kwaliteit en aanbod; daarom is hij de winnaar van deze drie occasions. Hij voelt nog steeds modern aan, rijdt prettig en is als occasion de beste allrounder van de drie.