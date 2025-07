Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion geeft je Duits premiumgevoel voor laag bedrag

Een mooie en betrouwbare Duitse premiumauto, zo is de Mercedes C-klasse als occasion te beschrijven. Wij vertellen je meer over de bolide.

In 2007 komt het Duitse merk met een ster weer uit een dal van onbetrouwbaarheid en de Mercedes C-klasse (W204) is hier het bewijs van. Niet langer zijn roest en elektronicaproblemen schering en inslag en dat zorgt ervoor dat de occasions die nu te koop staan een stuk beter voor de dag komen dan hun voorgangers.

Techniek van de Mercedes C-klasse

Het benzineaanbod van de Mercedes C-klasse start met geblazen viercilinders, met een cilinderinhoud van 1,8-liter, die 156 tot 204 pk produceren. Daarnaast zijn er atmosferische 3,0- en 3,5-liter V6-occasions te vinden, die 204 tot 306 pk leveren.

Boven op de apenrots zit de atmosferische AMG 6,2-liter V8, die 457 of 517 pk produceert. Het dieselgamma omvat de 2,1-liter viercilinder, met 120 tot 204 pk en de 3,0-liter V6 met 231 tot 265 pk.

De Mercedes C-klasse heeft achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. Transmissieopties bestaan bij occasions uit een handgeschakelde zesversnellingsbak, een vijftraps automaat, een zeventraps automaat en een zeventraps AMG Speedshift-automaat.

Aandachtspunten van een Mercedes C-klasse-occasion

Bij de C 350-occasions komen tot 2009 weleens problemen voor met de distributieketting en de balansassen. Vroege OM651-dieselmotoren, introductie najaar 2008, hebben daarnaast regelmatig defecte injectoren. Deze zijn vaak onder garantie te vervangen, maar let op raar rijgedrag tijdens een testrit. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Mercedes C-klasse schreven.

Onderhoudshistorie is een pre, want dan weet je of de olie regelmatig ververst is bij de automaten. Dit voorkomt dure revisies. Slecht schakelen komt bij de automaten soms door defecte sensoren of problemen met de elektronische stuureenheid.

Daarnaast zijn er nog wat algemene aandachtspunten bij een gebruikte Mercedes C-Klasse, zoals roestende remleidingen. Bij occasions uit de vroege bouwjaren rammelt soms de voorwielophanging, maar dat hoor je al snel tijdens de testrit. Een bekende (en snel opvallende) kwaal zijn knarsende elektrisch inklappende buitenspiegels.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Mercedes C-klasse, bouwjaar 2008, in het Zuid-Hollandse Delft. De occasion is een 200 Kompressor-variant en beschikt over een geblazen 1,8-liter viercilinder, die 184 pk produceert. De achterwielaandrijver heeft verder een handgeschakelde zesbak en 185.809 kilometers op de teller. De auto kost 5.749 euro, terwijl de catalogusprijs 39.900 euro bedroeg.

