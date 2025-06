Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is één van de meest praktische auto’s

Wat moet je doen als je vaker je vrienden wil helpen verhuizen, maar je hebt nu nog een te kleine auto? Dan is de Volkswagen Caddy als occasion een interessante optie voor je.

De opvolger van de derde generatie Volkswagen Caddy komt in 2015 op de markt weet zich in het hart van menig ambachtslui te werken. Daarentegen kun je de bus ook privé inzetten, waardoor je de meest praktische occasion van de straat hebt

Techniek van de Volkswagen Caddy

Bij de introductie van de Volkswagen Caddy staan uitsluitend viercilinder-turbomotoren in de prijslijst. Benzinemotoren zijn de 1,2-liter (84 pk, 160 Nm), de 1,4-liter (125 pk, 220 Nm) en de 1.4 TGI (110 pk, 200 Nm). Deze laatste is aangepast voor het tanken van CNG (aardgas) en heeft een CNG-tankinhoud van 26 kg (Combi) of 37 kg (Combi Maxi) plus een benzinetank van 13 liter. Later komt hier een 1,0-liter driecilinder (102 pk, 175 Nm) bij. Het dieselen gebeurt altijd met een 2,0-liter viercilinder. De verschillende varianten lopen uiteen van 75 tot 150 pk en van 225 tot 340 Nm.

Bijna alle benzine- en dieselmotoren van de Volkswagen Caddy zijn verbonden met een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Een handgeschakelde zesbak is standaard in combinatie met de 1,4-liter TSI/TGI. Een DSG-automaat met zes of zeven versnellingen is beschikbaar voor de 1,4-liter TSI/TGI en de 2,0-liter diesel-occasions (met minimaal 102 pk). Naast voorwielaandrijving is vierwielaandrijving met Haldex-koppeling leverbaar. Dat betekent dat de achterste wielen bijspringen als de voorste grip dreigen te verliezen.

Aandachtpunten van een Volkswagen Caddy-occasion

Dit busje is van origine een werkmans-voertuig en daarom kunnen sommige occasions flinke gebruikerssporen hebben. Krassen, vlekken en beschadigingen in de laadruimte, aan de hemelbekleding en op de rugleuningen van de stoelen zijn niet ongebruikelijk. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Volkswagen Caddy.

Controleer verder bij handgeschakelde occasions of de koppeling soepel aangrijpt en niet slipt. Ook de DSG-bak van de Volkswagen Caddy mag niet haperen tijdens gangwissels. De conditie van de transmissie en de koppeling zijn een extra punt van aandacht bij occasions met een trekhaak.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze witte Volkswagen Caddy (uit 2018), in het Noord-Hollandse Assendelft. De occasion heeft het 2,0-liter diesel motorblok, met 75 pk en 225 nm aan koppel. Het busje heeft 158.276 kilometer op de klok staan en kost 6.250 euro. De catalogusprijs bedroeg 28.307 euro. Wij kozen voor een exemplaar met maar twee zitplekken (zodat je meer laadruimte hebt), maar je kunt ook best versies vinden met extra rijen stoelen.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.