Deze occasion is Duitse premium-auto, maar dan uit Azië

Premiumauto’s zijn er in overvloed, maar dan kijk je bijna altijd naar de Duitse drie-eenheid. Daarentegen is er ook een Koreaanse uitspatting die een origineel occasion-alternatief is: de Kia Stinger.

Een quote uit onze eerste test met de auto beschrijft hem toch wel heel goed: “Boven de 130 kilometer per uur komt de occasion pas tot leven. Op weg naar de top rekenen we af met de Duitse beschaving, want deze Kia Stinger negeert als een ware rebel het gentlemen’s agreement van de gevestigde orde.”

Techniek van de Kia Stinger

De Kia Stinger heeft twee geblazen benzinemotoren en een diesel-optie. De 2,0-liter viercilinder levert 245 of 255 pk en de 3,3-liter V6, met dubbele turbo levert 366 of 370 pk. De diesel-occasions hebben een 2,2-liter viercilinder met 200 pk.

De Kia Stinger staat op het Hyundai Genesis-platform en heeft achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. In ons land kun je alleen de V6 met vierwielaandrijving krijgen. Dat is jammer, want bij onze eerste kennismaking maakte de achterwielaangedreven versie een lichtvoetigere indruk. De occasion heeft verder altijd een achttraps automaat.

Aandachtspunten van een Kia Stinger-occasion

Controleer bij aankoop van een occasion, in het bijzonder bij de benzineversies, of de oliewissels en onderhoudsbeurten aantoonbaar en op tijd zijn uitgevoerd. Hiermee kun je namelijk aanspraak maken op de verlengde garantie van 7 jaar/150.000 kilometer. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Kia Stinger schreven.

Verdere mogelijke aandachtspunten bij een occasion zijn een rammelend glasdak en een klapperende achterklep. Voor beide kwaaltjes bestaat een modificatie. De remblokken en remschijven kunnen bij de Kia Stinger verder bovengemiddeld snel slijten, dus controleer die bij een testrit

Deze occasion

De keuze voor de Kia Stinger is op gaspedaal.nl zeer beperkt en daardoor lopen de prijzen op. Van de zeven occasions met minder dan twee ton op de teller hebben wij de goedkoopste gekozen, maar dat is met een vraagprijs van 37.995 euro een relatieve term.

Daarvoor krijg je er wel eentje met de 3,3-liter V6 en vierwielaandrijving. De occasion is verder zwart, komt uit 2018 en heeft 118.574 kilometer op de klok. Hij staat te koop in het Overijsselse Kallenkote en de catalogusprijs was 99.019 euro.