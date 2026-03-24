Deze occasion is krankzinnig degelijk gebouwd en ziet er ondanks zijn leeftijd futuristisch uit

Met een budget van maximaal 5.000 euro zijn er genoeg middenklassers te vinden die niet Volkswagen Golf heten. Zo’n occasion moet comfortabel zijn op weg naar het werk, voldoende ruimte bieden voor passagiers en ook op de snelweg ontspannen aanvoelen. Betrouwbaarheid en gebruiksgemak tellen zwaar mee, maar je wilt ook dat hij plezierig is op een bochtig weggetje.

Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Fijn rijdende occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die al wat ouder zijn, maar nog steeds fijn rijden. Met een budget van maximaal 5.000 euro kun je al een occasion als de Honda Civic vinden. Liever iets anders? Kijk dan naar onze andere twee opties.

Honda Civic (2005 – 2011)

De achtste generatie Honda Civic heeft een futuristisch ontwerp, waarachter een praktische auto schuilgaat. Hij blinkt uit in verbruik (1 op 14,9) en betrouwbaarheid. Bovendien biedt de occasion veel beenruimte achterin, maar de instap is daar wel krap. Het onderstel is strak waardoor de Honda goed rijdt. Wel is hij met de basismotor wat traag, gelukkig is er de krachtigere 1.8-motor.

Voor maximaal 5.000 euro kun je 63 occasions vinden. In Hengelo wordt een mooie zilveren Honda Civic Comfort (2007, 118.630 km) verkocht voor 4.999 euro.

Technische aandachtspunten

De meeste aandachtspunten van de Honda Civic komen door achterstallig onderhoud, dus controleer de boekjes zorgvuldig. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn versleten ophangingsdelen, wat je merkt aan rammelende geluiden tijdens het rijden. Verder is de 8e -generatie Civic de eerste met op water gebaseerde lak. Daardoor is de verf gevoeliger voor afbladderen, dus inspecteer de occasion van alle kanten voordat je hem koopt.