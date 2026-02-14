Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze middenmotor-occasion heb je meer plezier onder de snelheidslimiet dan erboven

Hij heeft de opstelling van een exotische sportauto, maar is tenminste wel betaalbaar. De Smart Roadster-Coupé Brabus is verder een occasion waar je niet direct failliet gaat als je een parkeerschade rijdt, maar wel bakken plezier van hebt.

2003 was het jaar waarin de Smart Roadster-Coupé Brabus geïntroduceerd werd. Deze variant van de speelse occasion kreeg een opvallende glazen achterpartij en extra bagageruimte. Daarnaast kreeg hij een betere transmissie en meer kracht.

Harde specificaties zijn ondergeschikt aan rijbeleving

Hoe zie je eigenlijk dat je een Smart Roadster-Coupé Brabus voor je hebt en geen ‘gewone’ occasion? De sportievere versie heeft grotere wielen, aangepaste bumpers en dubbele uitlaat. Het is een rijdende pretformule. Hij weegt slechts 815 kilogram, heeft een lage zitpositie en zijn korte wielbasis en motor achterin zorgen voor een speels karakter.

Net zoals in de reguliere versie heeft de Smart Roadster-Coupé Brabus een 0,7-liter driecilinder turbomotor. Maar waar hij normaal 82 pk levert, produceert hij in de Brabus-uitvoering 101 pk. Dat lijkt bescheiden, maar dankzij zijn gewicht sprint hij in 9,8 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid ligt op 195 km/h.

Het schakelen gebeurt via een zestrapsautomaat, die in de normale Roadster vaak bekritiseerd is vanwege zijn traagheid. In de Brabus schakel je met de flippers aan het stuur dertig procent sneller, vanwege aanpassingen aan de software. Verder heeft de occasion altijd achterwielaandrijving.

Het rijgedrag van de Brabus is vooral vermakelijk te noemen. De combinatie van veel grip en een laag gewicht zorgt ervoor dat je de occasion veel harder door de bocht kunt smijten dan met een zwaardere auto.

Prijs van deze occasion

Gebruikt is de Smart Roadster-Coupé Brabus relatief zeldzaam. Er staan momenteel maar twee occasions op Gaspedaal.nl. Het goedkoopst is een zilvergrijs model met 208.640 kilometer, voor 10.950 euro. De duurste is een zwarte auto uit 2004, die voor 12.950 euro in het Noord-Brabantse Heijningen wordt aangeboden. Deze laatste heeft 184.000 kilometer op de teller.

Aandachtspunten van de Smart Roadster-Coupé Brabus

Let er bij een testrit op of alle dakrubbers goed dichten, want deze willen bij occasions weleens gaan lekken. Dit zorgt soms voor vochtproblemen zoals schimmel, maar je kunt hierdoor ook elektronische storingen krijgen.

Verder zijn de 17 inch-velgen op de Smart Roadster-Coupé Brabus erg mooi, maar ook gevoelig voor parkeerschades. Dat komt vooral doordat je minder overzicht hebt met de lage zitpositie. Ook moet de onderhoudshistorie kloppend zijn; bij achterstallig onderhoud slijt de turbo vroegtijdig en die is duur om te vervangen. Meer informatie over deze auto vind je in de koopwijzer.