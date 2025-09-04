Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion voor 7.500 euro is een vlotte stadsauto

Je bent op zoek naar een stadsautootje. Hij moet compact genoeg zijn om in alle parkeervakken te passen, maar wel genoeg binnenruimte hebben voor je boodschappen. Daarnaast wil je dat je minimaal drie vrienden ermee moet kunnen vervoeren. Ook moet zo’n occasion niet te veel kosten en betrouwbaar zijn. Je budget? Maximaal 7.500 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 7.500 euro

Voor maximaal 7.500 euro vind je tweedehands auto’s die niet alleen praktisch zijn, maar ook een luxe en een hoge zit bieden. Een goed voorbeeld daarvan is de derde generatie Suzuki Swift. Toch liever iets anders? De komende dagen komen we met nog twee alternatieven voor je.

Suzuki Swift 2010 – 2017

De Suzuki Swift is een compacte hatchback die vooral geliefd is vanwege zijn betrouwbaarheid en frisse rijgedrag. Hij is licht, wendbaar en voelt levendig aan, zeker in vergelijking met veel andere kleine auto’s. Daarmee is het een ideale betaalbare occasion voor mensen die meer dan alleen vervoer van A naar B willen.

Voorin zit je comfortabel, achterin is het krap maar bruikbaar. Met de achterbank neergeklapt heb je 491 liter bagageruimte, waarmee je verrassend veel kunt meenemen. Het interieur is eenvoudig maar degelijk opgebouwd, met stoelen die ook tijdens langere ritten voldoende steun bieden.

Onder de motorkap vind je meestal de 1.2 viercilinder benzinemotor, bekend om zijn degelijkheid en lage verbruik (rond de 1 op 16 in de praktijk). Voor wie meer rijplezier zoekt, is er de Suzuki Swift Sport met zijn hoogtoerige 1.6, die extra pit toevoegt zonder meteen veel duurder in onderhoud te zijn.

Het aanbod is voor 7.500 euro heel klein. Een mooi voorbeeld is de bruine 1.2 ‘Bandit’-occasion (2016, 149.460 km), die voor € 7.245 bij een autobedrijf in Dordrecht te koop staat.

Let hierop bij deze occasion

De Suzuki Swift is in de basis een betrouwbare auto, maar er zijn een paar punten om in de gaten te houden. Als de koppeling trillend aangrijpt, is dat vaak een teken van slijtage; vervanging kost een paar honderd euro. Ook komen piepende of krakende remmen geregeld voor, maar die zijn meestal met nieuwe blokken en schijven (ongeveer 350 euro) verholpen.

Verder is het infotainment in de meeste Suzuki Swift-uitvoeringen zeer eenvoudig. Voor wie navigatie of smartphone-integratie wil, is een aftermarket-radio vaak de beste oplossing. De kosten daarvan liggen gemiddeld rond de 200 euro.