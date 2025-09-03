Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion voor 7.500 euro is jouw ideale stadsautootje

Je bent op zoek naar een stadsautootje. Hij moet compact genoeg zijn om in alle parkeervakken te passen, maar wel genoeg binnenruimte hebben voor je boodschappen. Daarnaast wil je dat je minimaal drie vrienden ermee moet kunnen vervoeren. Ook moet zo’n occasion niet te veel kosten en betrouwbaar zijn. Je budget? Maximaal 7.500 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 7.500 euro

Voor maximaal 7.500 euro vind je tweedehands auto’s die niet alleen compact genoeg voor de stad zijn, maar ook betrouwbaarheid en lage maandelijkse lasten bieden. Een goed voorbeeld daarvan is de tweede generatie Citroën C1. Toch liever iets anders? We hebben eerder al over twee alternatieven voor je geschreven.

Citroën C1 2014 – 2022

De Citroën C1 is een echte stadsauto: klein, licht en eenvoudig, maar slim ingedeeld. Hij werd ontwikkeld samen met de Peugeot 108 en Toyota Aygo, die technisch vrijwel identiek zijn. Dankzij zijn compacte formaat voelt de C1 zich het meest thuis in druk stadsverkeer, waar zijn wendbaarheid en lage kosten hem een ideale occasion maken.

Vanbinnen is de C1 simpel maar speels ingericht. Voorin zit je verrassend goed, al is de achterbank meer bedoeld voor korte ritten of kinderen. De bagageruimte is met 196 liter klein, maar groot genoeg voor de dagelijkse boodschappen. Het gemiddelde verbruik ligt rond de 1 op 20 tot 24.

De meeste uitvoeringen zijn voorzien van de betrouwbare 1.0 driecilinder benzinemotor, ontwikkeld door Toyota. Hij is niet snel, maar wel zuinig en eenvoudig te onderhouden. Daarnaast is er ook een iets krachtigere 1.2 PureTech geleverd, maar die staat bekend om problemen met de distributieriem. Daarom is de 1.0 vaak de veiligste en verstandigste keuze.

Er is voor maximaal 7.500 euro een flink aanbod van de Citroën C1. Een mooi voorbeeld is de witte ‘Feel’-uitvoering (2020, 115.976 km), die in Geldrop wordt aangeboden voor € 7.490.

Let hierop bij deze occasion

Bij de beruchte 1.2 PureTech-occasions kunnen afbrokkelende distributieriemen leiden tot forse motorschade. Het is daarom aan te raden deze versie te vermijden en te kiezen voor de 1.0 driecilinder. Die Citroën C1 is bovendien zuiniger en veelal probleemloos.

De Citroën C1 is technisch eenvoudig en daardoor meestal betrouwbaar, maar er zijn verder een paar aandachtspunten. De koppeling slijt bij hogere kilometerstanden, vervanging kost zo’n 500 euro. Ook de achterdempers willen na verloop van tijd versleten raken, wat ongeveer 300 euro kost om te repareren.