Deze occasion voor 7.500 euro is een heerlijk stille stadsauto

Je bent op zoek naar een stadsautootje. Hij moet compact genoeg zijn om in alle parkeervakken te passen, maar wel genoeg binnenruimte hebben voor je boodschappen. Daarnaast wil je dat je minimaal drie vrienden ermee moet kunnen vervoeren. Ook moet zo’n occasion niet te veel kosten en betrouwbaar zijn. Je budget? Maximaal 7.500 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 7.500 euro

Voor maximaal 7.500 euro vind je tweedehands auto’s die niet alleen compact genoeg voor de stad zijn, maar ook betrouwbaarheid en lage maandelijkse lasten bieden. Een goed voorbeeld daarvan is de Renault Zoë. Toch liever iets anders? De komende dagen komen we met nog een alternatief voor je.

Renault Zoë 2012 – 2024

De Renault Zoë was een van de eerste betaalbare elektrische auto’s in Europa en groeide al snel uit tot een van de bestverkochte EV’s. Zijn compacte formaat en stille aandrijving maken hem ideaal voor stadsverkeer. Extra bonuspunt: je zult er altijd de millieuzone van een stad mee in kunnen rijden.

Binnenin oogt de Zoë modern en ruim voor zijn klasse. Voorin zit je comfortabel en ook achterin kunnen volwassenen redelijk mee, al is de hoofdruimte beperkt bij langere passagiers. De kofferbak van 338 liter is opvallend groot voor een compacte EV-occasion en praktisch genoeg voor dagelijkse boodschappen of een korte vakantie.

De actieradius varieert sterk per bouwjaar en accupakket. Vroege Renault Zoë-modellen met een 22 kWh-accu zijn vooral voor stadsgebruik, want ze halen in de praktijk vaak 120 tot 150 kilometer. De latere versies met 41 of 52 kWh komen verder: respectievelijk zo’n 250 en 350 kilometer onder gunstige omstandigheden.

Er is voor 7.500 euro een aardig aanbod. Een mooi voorbeeld is de witte Zoë-occasion met 22 kWh-accupakket (2015, 66.963 km), die in Surhuisterveen wordt aangeboden voor € 6.999.

Let hierop bij deze occasion

De accu is bij de Renault Zoë het belangrijkste aandachtspunt. Bij oudere occasions is de capaciteit misschien flink teruggelopen, waardoor de praktijkrange veel lager uitvalt dan verwacht. Een volledige accuvervanging kost duizenden euro’s, dus laat dit altijd controleren bij aankoop.

Daarnaast kunnen de elektromotor en elektronica van de occasion storingen geven. Bekende problemen zijn versleten rotorsensoren en lagers, die eveneens in de papieren kunnen lopen (tot 2.000 euro). Ook de kunststof laadklep is een zwak punt: die breekt weleens af en kost bij de Renault Zoë zo’n 400 euro om te vervangen.