Deze nauwelijks bekende GTI-occasion is geen Golf of Polo, maar geeft wel even leuke rijeigenschappen

Als we GTI zeggen, denk jij hoogstwaarschijnlijk aan de Golf en heel misschien aan een Polo. De Volkswagen Lupo GTI is ook een optie, maar een heel stuk zeldzamer als occasion en daarom vaak over het hoofd gezien. Hij combineert het speelse karakter van een kart met de uitstraling van een onschuldige stadsauto.

Net als de Lupo 3L was de Volkswagen Lupo GTI een speciale uitvoering van het toenmalige kleinste Volkswagen-model, maar dan met aanzienlijk meer pit. De occasion is een karakteristiek stukje Duits vakmanschap met een breder chassis en aluminium deuren. Onderhuids is deze sportauto op zakformaat meer dan een gewone stadsauto: hij kreeg specifieke ophanging, aangepaste versnellingsbak en dubbele uitlaten, exclusief voor de GTI-versie.

Volkswagen Lupo GTI

Onder de kap van de occasion tref je een atmosferische 1,6-liter viercilinder zestienklepper. In dit geval levert de motor 125 pk, en de auto weegt slechts 950 kilo. Hierdoor voelt de Volkswagen Lupo GTI lichtvoetig, scherp en bijzonder direct in zijn stuurgedrag.

Het motorblok van de Volkswagen Lupo GTI-occasion is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak die het vermogen naar de voorwielen stuurt. Hij sprint in iets meer dan 8 seconden naar 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 205 km/h. Het onderstel kreeg stijvere dempers, een sportophanging en schijfremmen rondom mee, in tegenstelling tot de basis-Lupo.

Aandachtspunten bij deze VW-occasion

Helaas is het roestmonster geen vreemde van de Volkswagen Lupo GTI, dus controleer van tevoren zijn dakrails en wielkasten op corrosie. Daarnaast is het ook verstandig om tijdens een testrit aandacht te besteden aan alle elektronica van de occasion. Zaken als raammechanismen die niet meer werken zijn verder namelijk bekend.

Prijs van de occasion

Ondanks zijn naam en het feit dat we het hier over een VW hebben, is de Volkswagen Lupo GTI een best zeldzame occasion. Momenteel staan er namelijk maar twee modellen te koop op gaspedaal.nl.

Ze kosten respectievelijk 8.650 en 14.950 euro. De goedkoopste heeft een nog redelijke prijs, maar ook 193.091 kilometer op de teller. De duurdere is ook gelijk heel veel duurder, maar heeft 122.529 kilometer op de klok.