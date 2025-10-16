Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Muscle car-occasion is een klassieker met veel power

De Pontiac GTO is een muscle car pur sang: bruut, luidruchtig en overduidelijk Amerikaans. Helaas is ‘The Judge’ zeldzaam in Nederland — wie zo’n occasion wil, moet diep in de buidel tasten.

Om te begrijpen waarom de GTO zo’n legendarische status heeft, moeten we even terug naar het begin. De naam Pontiac GTO was oorspronkelijk afgeleid van de Ferrari 250 GTO en was een optiepakket op de Pontiac LeMans. In 1964 mocht de naam terugkomen op een volledig eigen model, met een simpele filosofie: een groot motorblok in een (relatief) kleine auto. In 1968 kwam hiervan de tweede generatie op de markt, waarvan het optiepakket ‘The Judge’ nog steeds bekend is onder autoliefhebbers. Die naam komt trouwens van het personage dat Sammy Davis Jr. speelde in het televisieprogramma ‘Laugh-In’.

Tweede generatie Pontiac GTO

In 1968 werd de Pontiac GTO, ten opzichte van de eerste generatie, grondig herzien. Hij kreeg een carrosserie met sterkere rondingen, en de wielbasis werd met 75 mm ingekort. De lengte daalde met zo’n 150 mm, de hoogte iets minder, hoewel het gewicht iets toenam.

Chroom sierwerk werd grotendeels geschrapt; de voorbumper werd vervangen door een ‘Endura’ bumper van rubber die kleine botsingen, zonder blijvende deuken, moest opvangen. Verborgen koplampen achter de grille waren een populaire optie, zoals bij de occasion op de foto’s.

De standaardmotor was een 6,6-liter V8, goed voor 370 pk en 603 Nm in ‘The Judge’. De occasion richtte zijn pijlen op concurrenten als de Plymouth Road Runner en kreeg daarom diverse technische verbeteringen mee om de concurrentie het hoofd te bieden: een aangepast inlaatkanaal, een andere nokkenas, cilinderkoppen, een speciale uitlaat en een verbeterde carburateur. Verder kreeg deze speciale Pontiac GTO Rally II-wielen, een achterspoiler en opvallende bestickering. De auto had altijd achterwielaandrijving en was leverbaar met een handgeschakelde vierbak of een drietrapsautomaat.

Aandachtspunten van een occasion

Roest is de grootste vijand van de Pontiac GTO, dus controleer bij een testrit je occasion hier grondig op. Geef daarbij extra aandacht aan de wielkasten, deuren, kofferbakvloer, dorpels, en bevestigingspunten van de achteras.

Verder wil je bij de Pontiac GTO een occasion met sluitende onderhoudshistorie. Dit stelt niet alleen gerust, maar zorgt er ook voor dat je kunt checken of de originele motor, transmissie en achteras er nog inzitten. Dit is vaak namelijk niet het geval, omdat er in de tussenliggende decennia vaker onderdelen versleten of vervangen zijn.

Pontiac GTO te koop als occasion

De Pontiac GTO is in Nederland al een zeldzame verschijning en dat geldt al helemaal voor ‘The Judge’. Op Gaspedaal.nl staat er nu één bruine te koop in het Friese Sneek. Deze occasion is helemaal gerestaureerd en in ieder geval het motorblok is origineel. De auto uit 1969 heeft maar 115.483 kilometer op de klok staan, maar daar is de prijs ook wel naar. De vraagprijs is namelijk 109.750 euro.

Autovisie test de leukste occasions

