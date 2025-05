Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze gezins-MPV is een occasion met rijplezier en pit

Dat je gezin vervoeren niet saai hoeft te zijn, bewijst de BMW 2-serie Tourer. De MPV laat ook als occasion zien dat hij zowel praktisch als leuk is.

In 2015 brengt BMW een voor- of vierwielaangedreven MPV met vijf- of zeven zitplaatsen uit. De BMW 2-serie Tourer sluit qua designtaal aan bij zijn merkgenoten en er zijn twee modelvarianten van de occasion te vinden. De zevenzits Gran Tourer is de grote broer, terwijl we het vandaag over de vijfzits Active Tourer hebben.

BMW 2-serie Tourer-techniek

Het motoraanbod van de BMW 2-serie Tourer is opgebouwd uit benzinemotoren, dieselmotoren en een plug-in hybride-aandrijflijn. Het benzinegamma bestaat uit een 1,5-liter driecilinder (102-140 pk) en een 2,0-liter viercilinder (178-231 pk). De 225xe plug-in hybride combineert een driecilinder benzinemotor met een elektromotor en een 7,7-kWh accupakket (systeemvermogen 220-224 pk). De theoretische elektrische actieradius is 41 kilometer. Dieselmotoren zijn een 1,5-liter driecilinder (95-116 pk) en een 2,0-liter viercilinder (150-190 pk).

De occasion schrijft geschiedenis als eerste BMW met voorwielaandrijving. De 225i en 220d zijn ook leverbaar met vierwielaandrijving. Naast een handgeschakelde zesversnellingsbak zijn twee automatische (zes- en achttraps) transmissies beschikbaar. De zestraps variant is voor de sterkste driecilinders, de achttraps variant is altijd verbonden met een viercilindermotor en standaard geleverd met vierwielaandrijving. Later komt hier een zeventraps automaat met dubbele koppeling bij.

Aandachtspunten van een BMW 2-serie Tourer-occasion

De A-stijlen van de auto zijn onhandig breed en in combinatie met de korte neus maken ze de voorkant onoverzichtelijk. Check daarom bij een occasion op parkeerschade. Lees hier de koopwijzer die wij eerder schreven over de BMW 2-serie Tourer.

Een ander aandachtspunt bij de BMW is mogelijke krukaslagerschade bij de vroegste driecilinders. Dat is van tevoren helaas nauwelijks te controleren. Ook is er een terugroepactie geweest voor het EGR-systeem van sommige occasions. Check bij de RDW of jouw auto hieronder valt.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze witte BMW 218i uit 2015 in het Zuid-Hollandse Voorschoten. De occasion beschikt over het driecilindermotorblok met 136 pk en is handgeschakeld. Verder heeft de BMW 2-serie Tourer 142.630 kilometer gereden en is de vraagprijs 9.499 euro. De catalogusprijs bedroeg 29.708 euro.

