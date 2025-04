Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze minuscule occasion is ook op de snelweg comfortabel

Veel compacte nieuwe auto’s worden niet meer gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat er geen vraag meer naar is! Automobilisten willen nog steeds zo’n kleine, handige vijfdeurs, met lage kilometerkosten. Deze occasion is van een vertrouwd merk en kost niet de wereld.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 12.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar een kleine vijfdeurs auto die je goedkoop kan rijden. De aanschafprijs mag niet hoger zijn dan 12.500 euro. Zit je liever niet in een Volkswagen Up? Blader dan terug naar onze features over de Opel Karl en de Toyota Aygo.

Volkswagen Up! (2016 – 2020)

Het wemelt nog steeds van de Up!’s op de weg, aangevuld met Seat- en Skoda-versies. Natuurlijk is zo’n Up! in de stad heel handig, maar het sterke is juist dat hij ook op de snelweg zo fijn, stil en comfortabel rijdt.

Er staan prima voorstoelen in en als het moet, passen er volwassenen achterin. Daarbij is de bagageruimte met 251 liter de grootste van dit drietal. De 44 kW sterke basismotor is voor veel automobilisten sterk genoeg. Met gevarieerd gebruik, dus stad en snelweg, haalt die best 1 op 16.

Het verbaast niet dat er een enorm aanbod occasions in het land staat. Voor ons budget is de zwarte, heel complete ‘high Up!’ (2019, 66.000 km) voor € 12.500 bij een Volkswagen-specialist in De Bilt een mooi voorbeeld.

Let hierop bij deze occasion

Zoals bij alle 1,0-liter driecilinders uit de Volkswagen-familie kan de elektronische gasklep stuk gaan. De motor reageert dan niet meer op het gaspedaal. Daar moet gewoon een nieuwe in.

Slecht werkende sensoren die de koelvloeistof controleren, kunnen veroorzaken dat een koude motor niet start, omdat die ‘denkt’ dat hij al oververhit is. Het gebeurt dat er koelvloeistof via elektrische leidingen doordringt in die sensor, die daardoor van slag raakt.