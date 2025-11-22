Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Mercedes-station heeft bijna 1.000 pk en kost nu als occasion minder dan een Golf GTI

Soms komen we op verkoopsites auto’s tegen die extreem veel vermogen per euro leveren. Dat komt doordat een auto of heel krachtig en goedkoop is, of omdat hij simpelweg absurd veel vermogen heeft. Deze Mercedes-occasion behoort duidelijk tot die laatste categorie: hij heeft bijna 1.000 pk en kost minder dan een nieuwe Golf GTI.

De huidige Volkswagen Golf GTI is er pas vanaf 64.990 euro. Die hoge prijs komt voornamelijk door de bpm. Ga je voor een Clubsport, dan moet je zelfs bijna 100.000 euro meebrengen.

Mercedes-station met bijna 1.000 pk

Op de occasionmarkt kun je voor datzelfde geld een auto vinden met meer dan drie keer zoveel vermogen. Het gaat om een Mercedes-AMG C63 die is voorzien van een Weistec Stage 3-pakket.

Hoewel de advertentie niet precies vermeldt wat er allemaal aan de auto is gedaan, omvat dit tunerpakket in ieder geval twee grote turbo’s die voor een enorme vermogenssprong zorgen. De occasion heeft dus géén supercharger, iets wat bij Weistec vaker voorkomt. Om de Mercedes-krachtbron toch goed te laten klinken, is er een Milltek-uitlaat gemonteerd.

Om de motor van voldoende brandstof te voorzien, is ook het brandstofsysteem aangepakt en zorgen nieuwe inlaten voor meer lucht. Om 980 pk te kunnen draaien, zijn er daarnaast diverse verstevigingen nodig. Bijvoorbeeld aan de versnellingsbak, koppeling, en idealiter ook het differentieel en de assen. Als dat nog niet is gedaan, is dat verstandig om te doen.

Daarnaast kun je je afvragen hoeveel van die 980 pk écht nuttig is. De C63 is namelijk gewoon een achterwielaandrijver. Een groot deel van het vermogen verdwijnt dus waarschijnlijk in bandenrook – ook leuk. Bovendien zijn dit soort zwaar getunede auto’s altijd een risico bij aankoop: met veel dure onderdelen en extreem vermogen kunnen reparatiekosten razendsnel oplopen.

Prijs van de occasion

Toch blijft het cool dat je voor het geld van een Golf GTI bijna 1.000 pk tot je beschikking kunt krijgen. Deze auto heeft net geen 70.000 kilometer op de teller en wordt aangeboden voor 63.000 euro. Wie durft zijn rijbewijs op het spel te zetten?

