Deze Maserati-occasion koop je al voor minder geld dan een Dacia

De Maserati 3200 GT rijdt niet alleen heerlijk, maar straalt ook een flinke portie luxe uit. Bovendien is deze occasion de reden dat Maserati vandaag de dag nog bestaat en niet in de vergetelheid is verdwenen.

In de jaren negentig ging het, zacht uitgedrukt, slecht met Maserati. Het modellengamma was hopeloos verouderd en de bouwkwaliteit bedroevend. De verkopen kelderden en het merk balanceerde op de rand van de afgrond. De 3200 GT wist echter met zijn goede verkoopcijfers het tij te keren en is ook nu nog een opvallend stijlvolle occasion.

Techniek van de Maserati 3200 GT

De 3200 GT kreeg de biturbo 3,2-liter V8 mee uit de uitgaande Ghibli. Deze motor levert 370 pk en zorgt voor indrukwekkende prestaties: 0 tot 100 km/h in 6,5 seconden en een topsnelheid van 280 km/h. De aandrijving gaat naar de achterwielen en er waren twee transmissies beschikbaar. Van de 4.795 gebouwde exemplaren kregen er 2.689 een handgeschakelde zesbak, de rest werd uitgerust met een viertrapsautomaat.

Dit exemplaar heeft heel weinig gelopen en vind je zodoende aan de bovenkant van de prijsrange. (Afbeelding: AutoTrack / Oelers Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Oelers Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Oelers Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Oelers Automotive)

De Maserati 3200 GT verscheen in 1999 op de markt. Het meest iconische stijlelement van de occasion? De boemerangvormige achterlichten. Ook het interieur bood iets bijzonders ten opzichte van concurrenten als de Porsche 911 en Jaguar XK. Waar het 2+2-ontwerp in deze andere auto’s wel heel erg krap was, had de GT meer ruimte achterin.

Aandachtspunten van een Maserati 3200 GT-occasion

Qua aanschafprijs is de 3200 GT tegenwoordig een aantrekkelijke occasion. Maar onderhoud blijft kostbaar en exemplaren zonder sluitende historie of met hoge kilometerstanden kunnen een dure valkuil zijn.

(Afbeelding: AutoTrack / Oelers Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Oelers Automotive)

Een van de belangrijkste punten bij occasions is de distributieriem. Deze moet iedere drie jaar of 40.000 kilometer worden vervangen. Wordt dit niet netjes gedaan, dan dreigt serieuze motorschade.

Het occasion-aanbod

Op gaspedaal.nl staan momenteel zes exemplaren van de Maserati 3200 GT te koop: vier automaten en twee handgeschakelde. De occasion-prijzen beginnen rond de 17.000 euro (waarvoor je zelfs geen nieuwe Dacia kunt vinden) en lopen op tot zo’n 35.000 euro voor de fraaiste uitvoeringen.

