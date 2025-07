Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze luxe slee van BMW koop je nu voor weinig geld als occasion

De BMW 6-serie van de E63-generatie (E64 in geval van de cabriolet) is een gevalletje love it or hate it. De één vindt hem prachtig, de ander wanstaltig. Dat bleek ook toen Autovisie de BMW tegenover een Jaguar XK zette in bovenstaande aflevering van de Occasion Battle.

De tweede generatie 6-serie stamt uit 2003 en is ontworpen door de Nederlander Adrian van Hooydonk. Het design is geïnspireerd op de BMW Z9-conceptauto uit de koker van Chris Bangle, wat de 6-serie de bijnaam ‘Bangle Butt’ heeft opgeleverd. Al vanaf zijn marktlancering is het lijnenspel controversieel.

Prijs van de BMW 6-serie als occasion

Toch lijkt de tijd goed te zijn geweest voor de 6-serie. Nog altijd kun je er prima mee voor de dag komen. Bijkomend voordeel is dat deze youngtimer, waar ooit een behoorlijk prijskaartje aan hing, nu vrij gunstig is.

(Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

‘Gunstig’ is natuurlijk uitermate subjectief, maar de vanafprijzen van deze 6-series op de tweedehandsmarkt liggen inmiddels op nog geen 7.000 euro en dat is geenszins duur te noemen. De netste exemplaren (exclusief de M6) verhandelen zich voor iets minder dan 30 mille.

Aandachtspunten

Maar de behapbare aanschafprijs vertelt slechts het halve verhaal. De kosten die komen kijken bij het onderhouden van dergelijke luxeauto’s op leeftijd zijn over het algemeen niet mals. En probleemvrij is ook deze BMW zeker niet. Bij de 645Ci en de 650i (beide met achtcilinders) is het vooral de krachtbron die een risico vormt. De N62-V8 heeft geen al te beste reputatie, vooral als het aankomt op olielekkages.

Ronduit berucht is de koelwaterbuiskeerring, die tussen de twee cilinderbanken in ligt. Als die gaat lekken, wordt reparatie een kostbare klus, aangezien de hele motor van de occasion eruit moet. Als de klepsteelrubbers versleten zijn, trekt de auto een blauw rookgordijn. De 630i – met bewezen betrouwbare zes-in-lijn – is de verstandigste keuze. Eén van de leukste ook, als je hem met handbak kunt vinden. Roest is nauwelijks een probleem bij de E63, al zijn de motorkap en portieren wel gevoelig voor aluminiumcorrosie.

Luxeauto met V8

Hoewel de 630i-uitvoering met zijn zescilinder de verstandigste keuze is, klinken de V8-varianten net iets spannender, zo is ook te horen in bovenstaande video. Bovendien biedt de BMW-occasion in 645Ci-vorm maar liefst 333 pk en 450 Nm koppel. Genoeg voor een rappe 0 tot 100-sprint van 5,8 seconden. Wees wel bereid om geregeld te tanken.

Wie het geen probleem vindt om bij iedere tankbeurt en elk garagebezoek een spaarvarken of twee stuk te slaan, heeft aan de BMW 6-serie een luxe occasion waarin je je nog altijd de koning te rijk voelt. Hij rijdt comfortabel én sportief, heeft prettige stoelen en het interieur is van uitstekende kwaliteit. Daarnaast is-ie al wel van alle moderne gemakken voorzien. Zo heeft-ie onder meer cruise-control, een regensensor en stoelverwarming. Meer weten over deze BMW als occasion? Check dan bovenstaande video.

