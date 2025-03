Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze luxe limousines zijn nu vrij betaalbare occasions

Luxeauto’s zijn over het algemeen ware afschrijvingskanonnen. Hetzelfde geldt voor de occasions in deze lijst. Een deel van die limousines is inmiddels relatief betaalbaar.

Let wel: de kosten beginnen bij dergelijke auto’s pas ná aanschaf. Ze zitten vol (destijds) high-end techniek, wat betekent dat is veel is dat stuk kan gaan. En hoewel aanschafprijzen inmiddels behapbaar zijn, zijn de onderhoudskosten dat niet.

Luxe limousines als flink afgeschreven occasions

Geheel toevallig is het niet dat we je vandaag dit lijstje met afgeschreven limousines presenteren. In de meest recente Occasion Battle-aflevering gingen een Bentley Continental Flying Spur en Volkswagen Phaeton de strijd met elkaar aan.

Wie dat niks vindt, is mogelijk geïnteresseerd in onderstaande alternatieven. Een luxelimousine anders dan de Volkswagen is gebruikt eenvoudig te vinden, maar wat pak je als alternatief voor de Bentley? Dat kunnen er maar twee zijn.

1. Aston Martin Rapide

We beginnen de lijst met een occasion die zeker niet als ‘betaalbaar’ te bestempelen is: de Aston Martin Rapide. De sedan is helaas niet het verkoopsucces geworden waarop Aston Martin had gehoopt. Een deel van het probleem met de vierdeurs sportwagen is de ruimte op de tweede zitrij, die zeker niet van limousineniveau is.

Net als de Bentley wordt de Aston Martin aangedreven door een twaalfcilinder; een glorieus klinkende 5,9-liter krachtbron met 476 of 560 pk. Tweedehands begint de Rapide bij 100.000 euro.

2. BMW 7-serie

We kiezen niet voor de E65-generatie (die met Bangle-butt), maar voor de iets fijner op het netvlies liggende F01-reeks, die zijn techniek deelt met de Rolls-Royce Ghost.

Hij is er als 760i, met 6,0-liter twinturbo V12, en als achtcilinder 750i, maar de meeste tweedehandskopers zullen gaan voor zo’n romige zes-in-lijn (diesel of benzine, mét of zonder hybride-ondersteuning), waar BMW al decennia bekend om staat. De prijzen beginnen bij 10.000 euro en lopen op tot zo’n 33.000 euro.

3. Lexus LS

Omdat de Audi A8 wel érg verwant is aan de Volkswagen Phaeton slaan we die over. In plaats daarvan nemen we een bijna vergeten alternatief, de Lexus LS van de vierde generatie (2006 – 2017).

Het model is alleen met een 4,6-liter V8 en een achttrapsautomaat geleverd. De LS 600h is een hybrid. Na zijn facelift in 2013 kreeg de ingetogen sedan Lexus’ typische ‘Predator-muil’ aangemeten. Als occasion kost-ie tussen de 9.000 en 35.000 euro.

4. Mercedes-Benz S-Klasse

Welke generatie S-klasse past het beste bij de Volkswagen Phaeton? De W221, die van 2006 tot en met 2013 aan de top van het Mercedes-gamma stond.

Zijn prijsbrandbreedte is enorm en loopt van 5.000 euro voor ‘laat alsjeblieft staan’-exemplaren tot 50.000 euro voor de S 63 en 65 AMG’s. De S-klasse W221 is er met V6 (de S 400 Hybrid heeft zelfs mild-hybridetechniek), V8, V12 en met een breed assortiment aan dieselmotoren.

5. Rolls-Royce Ghost

Dat je voor een gebruikte Ghost meer betaalt dan voor een Continental Flying Spur heeft twee redenen: de nóg hogere positie van Rolls-Royce op de luxeladder en het feit dat het model in de basis vier jaar jonger is.

De betaalbaarste Ghost begint net onder de ton en is dus ook niet bepaald betaalbaar. Zijn twinturbo V12 komt van BMW en levert heel discreet een vermogen van 563 pk. Of, zoals Rolls-Royce vroeger zou hebben gezegd: genoeg.

