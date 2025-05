Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze luxe BMW-occasion is inmiddels betaalbaar als occasion

Je auto is een rijdend visitekaartje. Je maakt indruk zonder uitleg te geven. Dus: een sterk (Duits) merk, vierdeurs sedan, goeie uitstraling, veel comfort, uiteraard een automaat… alleen je budget voor een occasion is ‘maar’ twintig mille. Geen punt, die vinden we voor je! Bijvoorbeeld in de vorm van deze BMW 5-serie.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Premium occasion voor 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een Duitse sedan voor 20.000 euro. Eerder deze week stelden we je voor aan de eerste kandidaat. Vandaag aandacht voor aan een andere occasion: de BMW 5-serie.

BMW 5-serie (2010 – 2017)

De uitstraling van het merk BMW hoeven we niet uit te leggen. Op de weg biedt zo’n 5-serie een prachtige combinatie van comfort en sportiviteit. Hij veert vrij stevig, maar stuurt ook mooi scherp. De typenamen zijn wat verwarrend, want een 528i van deze generatie is een 2,0 liter viercilinder.

(Afbeelding: AutoTrack / Schoon Automotive)

Die is krachtig genoeg en rijdt ruim boven de 1 op 10, zeker met die verfijnde achttraps automaat. De ergonomie is ook prima, alles is naar de bestuurder toegekeerd. Volwassenen zitten ook achter in de BMW 5-serie heel goed en voldoende ruim. Bij een autobedrijf in Oudkarspel staat een heel complete zwarte 528i High Executive Automaat (2015, 156.000 km) voor 19.999 euro.

Aandachtspunten van de BMW 5-serie

Water in de accubak, in de bagageruimte, kan leiden tot verschillende elektronische storingen, zoals een niet werkende brandstofpomp. Bij de viercilinder benzinemotoren kunnen de spanners van de distributieketting verslijten, waardoor de motor steeds slechter gaat lopen, in eerste instantie direct na een koude start. Het wordt steeds erger en leidt tot een flinke reparatie. Een ratelende oliepomp komt ook voor, daar moet gewoon een nieuwe in. De elektrisch bediende handrem van de BMW 5-serie kan ook vast blijven zitten.

