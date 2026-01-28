Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze luxe Audi-SUV kostte nieuw 70.000 euro, nu slechts een fractie daarvan

Een strakke Audi-SUV uit 2019, tegen een bedrag waarvoor je zelfs bij het immer goedkope Dacia met lege handen staat. De Audi e-tron ziet er nog als nieuw uit, maar kost na een flinke afschrijving opmerkelijk weinig.

Bad Guy van Billie Eilish en Old Town Road van Lil Nas X voeren de hitlijsten aan, terwijl de productie van de Audi e-tron net op gang komt. Het jaar 2019 voelt nog als gisteren, maar toch ligt dat moment inmiddels al zeven jaar achter ons. Aan de Audi zelf is dat overigens niet te zien; de elektrische SUV oogt nog altijd opvallend modern. Niet zo vreemd ook, want pas iets minder dan een jaar geleden verdween hij van de prijslijst.

Tweedehands elektrische auto

In bovenstaande Occasion Battle-aflevering neemt een gebruikte Audi e-tron het op tegen een Jaguar I-Pace. Daarin delen we een aantal nuttige tips over het kopen van een tweedehands elektrische auto.

Maar in dit artikel focussen we ons even op de e-tron, specifiek dit zwarte exemplaar dat in Dronten te koop staat. Het betreft een 50 Quattro-uitvoering van de eerste lichting. De eerste eigenaar betaalde er nog ruim zeventig mille voor. Nu, zeven jaar en bijna 152.000 kilometer later, ben je voor nog geen 19.000 euro de man. Je komt deze Audi-occasions zelfs als voor minder dan 17.000 euro tegen.

EV-occasion met beperkte actieradius

Opmerkelijk weinig voor een relatief moderne SUV waarmee je van alle gemakken voorzien bent. Nou ja, bijna alle gemakken. Je moet namelijk niet té veel kilometers willen maken. Het grote nadeel van deze Audi is namelijk dat z’n actieradius vrij beperkt is. Volgens de (niet zo nauwkeurige) WLTP-meetmethode kom je op één acculading 300 kilometer. Dat houdt niet over. En dan te bedenken dat je die cijfers in de praktijk niet eens zult halen.

De accu heeft een brutocapaciteit van iets meer dan 71 kWh. Laden doet-ie met 11 kW aan de gewone laadpaal en maximaal 120 kW aan de snellader. Ondermaats naar moderne maatstaven, want tegenwoordig haalt een elektrische B-segmenter die waarden al.

Aandachtspunten van de Audi e-tron

Hoewel een elektrische auto aanzienlijk minder onderhoud nodig heeft dan een auto met brandstofmotor, is er wel degelijk sprake van slijtage. En dat elektromotoren eeuwig meegaan is een fabeltje, dat blijkt ook wel bij deze Audi die er minimaal twee heeft en in het geval van de S zelfs drie. Als je tijdens het rijden schurende geluiden hoort, kan dat duiden op versleten elektromotoren. Gelukkig bestaan daarvoor inmiddels al revisiemogelijkheden.

Een ander punt van aandacht zijn versleten draagarmen; net als de luchtvering hebben die het zwaar bij een auto die al gauw een kleine 2,5 ton weegt. Nog een euvel dat kan optreden zijn storingen aan het MMI-infotainmentsysteem. In het ergste geval moet je de hele installatie vervangen en zoiets kan maar zo een mille of vier kosten. Het MBI3 dat na 2020 werd toegepast is probleemlozer. En uiteraard is ook het accupakket van de Audi een check waard, maar dat geldt voor alle elektrische auto’s. Daarvoor bestaat gelukkig deze goedkope oplossing die je zorgen wegneemt.