Deze leuke occasion is modern, praktisch én betaalbaar

Over de vraag wat de perfecte auto is, valt te discussiëren. Maar het moet haast wel een hot hatch zijn, toch? De speelse gooi-en-smijt-karretjes zijn niet alleen leuk, maar ook praktisch en betaalbaar. Neem de Renault Clio RS, een vrij moderne funauto die je voor niet al te veel geld vindt als occasion.

We hebben het in dit geval over de RS-variant van de vierde generatie Clio, die het in bovenstaande Occasion Battle opneemt tegen een Ford Fiesta ST. Dit is niet de meest geliefde Clio RS, gezien Renault bij deze generatie de handgeschakelde versnellingsbak en atmosferische motor verruilde voor een automaat en turbomotor.

Laatste Renault Clio RS

Waarom noemen we dan toch deze Clio? Nou, die automaat is wel lekker praktisch als je deze occasion als dagelijks vervoer wil inzetten. Bovendien is het de modernste Clio RS, aangezien van de vijfde generatie Renault Clio nooit een RS-variant verscheen. Hij was van 2013 tot 2018 in productie.

En is het feit dat deze vierpitter een turbo heeft dan zo’n ramp? Ja en nee. De atmosferische blokken in de eerdere RS’jes boden volop karakter, een messcherpe gasrespons en lineaire vermogensafgifte. Dat is bij deze generatie RS misschien anders, maar aan vermogen geen gebrek. Standaard levert de vierde generatie Renault Clio RS met 200 pk en 260 Nm koppel.

Prijs van de occasion

Als occasion vind je deze hot hatch al voor minder dan 10.000 euro op verkoopsite Gaspedaal.nl. Wij raden je echter aan door te sparen voor de Trophy-variant van de Renault Clio RS. De automaat in deze uitvoering reageert sneller, de besturing is directer en het onderstel is straffer.

Daarnaast helpen een grotere turbo, ander in- en uitlaattraject en gemodificeerde software het vermogen opkrikken tot 220 pk en 280 Nm koppel. De Trophy is dus the one to have, die vind je inmiddels al vanaf zo’n 13.000 euro.

Aandachtspunten van de Renault Clio RS

Ook de vierde generatie van de Renault Clio RS is over het algemeen betrouwbaar. Toch zijn er een paar aandachtspunten. Zo is er een terugroepactie geweest op de achterspoiler die losraakt. Verder zien we vaak dat de elektronica niet naar behoren werkt. Het zijn met name de systemen die niets met de motor te maken hebben. De 1,6-liter turbomotor blijkt een degelijke krachtbron.

Autovisie test de leukste occasions

