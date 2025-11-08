Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze legendarische occasion heeft extreem veel pk’s per euro!

Ben je voor zo min mogelijk geld op zoek naar zoveel mogelijk pk’s? Dan is er een kans dat je bij deze occasion uitkomt. Hij biedt namelijk bijna 600 pk voor nog geen 23.000 euro.

Kies je voor een auto met veel vermogen voor relatief weinig geld, houd er dan rekening mee dat deze occasions vaak ook risico’s met zich meebrengen. Zo is het onderhoud van hoogvermogende auto’s duurder en kunnen reparaties flink in de papieren lopen.

Extreem veel pk’s per euro

Bijvoorbeeld als je een dikke V10 hebt. Dat is namelijk het geval bij deze Audi RS6. Deze gezinsbeuker heeft een tiencilinder met een slagvolume van 5,0 liter onder de motorkap. Deze krachtcentrale is goed voor een vermogen van 580 pk en 650 Nm aan koppel. Hiermee sprint de vierwielaangedreven occasion in 4,6 seconden van 0 naar 100 km/h en de topsnelheid bedraagt tot 303 km/h afhankelijk van het optiepakket.

Lamborghini-motor De machtige V10 die in de neus van deze occasion ligt, is een afgeleide van de motor die Lamborghini in de Gallardo legde. Die van Audi heeft twee turbo’s.

Naast de krankzinnige motor, blijft het een ruime A6. Dit betekent dat je met het hele gezin en bagage gewoon naar de wintersport kunt rijden. Wel zal je meermaals moeten stoppen met de autobahnbeuker. Zijn benzinetank van 80 liter is met een gemiddeld fabrieksverbruik van zo’n 10,3 liter op 100 kilometer zo leeg.In de praktijk ligt het verbruik van de occasion namelijk op zo’n 15 liter op 100 kilometer.

Daarbij is deze Audi RS6 niet bepaald licht. Hij weegt 2.000 kg. Dit heeft niet enkel negatieve invloed op de rijeigenschappen – echt sportief is hij niet – maar ook op de terugkerende kosten. Per kwartaal ben je tussen de 372 en 412 euro aan wegenbelasting kwijt.

Dit kost de Audi RS6-occasion

Toch is deze Audi RS6-occasion het uitlichten waard. Het is namelijk met een prijs van 22.500 euro de goedkoopste van Nederland en bij uitstek een van de auto’s met de meeste pk’s per euro. Daarbij ziet hij er ondanks zijn kilometerstand van 206.890 er op de foto’s nog erg goed uitziet.