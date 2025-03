Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Italiaanse cabrio is nu een betaalbare occasion

Het is lente, je verlangt naar de zomer. Wat zou een cabrio lekker zijn! Twee zitplaatsen is genoeg, want de kinderen zijn de deur uit, of je hebt ze nog niet. Genieten van elke kilometer… voor twintig mille koop je echt een droom van een occasion!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Open occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een cabrio voor 20.000 euro. Vind je de Fiat 124 Spider niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag of zaterdag.

Fiat 124 Spider (2016 – 2019)

Het blijft mooi hoe Fiat met de 124 Spider na enkele decennia met een moderne interpretatie teruggreep naar de klassieke 124 Spider uit de jaren 60/70. Onderhuids was het een bijzondere samenwerking, want de basis is hetzelfde als die van de Mazda MX-5. Motorisch is de occasion wèl een Fiat, met de 1,4 liter ‘Multi-Air’-motor van 103 kW/140 pk.

Dat is meer dan genoeg om lekker te toeren of te flaneren. Daarbij stuurt de 124 ook vlijmscherp. Fiat biedt de keuze uit een handbak of automaat. Het interieur is lekker knus, ook bij een klein beetje zon is het al heerlijk open rijden. Bij een autobedrijf in ’s Heerenberg staat een prachtige blauwe ‘Lusso’ (2016, 100.000 km) all-in voor 19.990 euro.

Hier moet je op letten bij de cabrio-occasion

De motoren in deze generatie Fiats zijn heel gevoelig voor het gebruik van de juiste specificatie motorolie. Bij de verkeerde (goedkope!) olie gaat de motor na verloop van tijd onregelmatig lopen, later valt er een cilinder uit.

Soms kan erger nog worden voorkomen door een motorolie-wissel, maar het kan ook een motorrevisie worden. Vocht in de elektronica kan tot allerhande storingen leiden. Dat zijn geen ‘rampen’, maar lastig is het wel.