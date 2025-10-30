Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze SUV-occasion is luxe en betaalbaar alternatief voor BMW

Je zoekt een luxe, stijlvolle én sportieve SUV. Dan komen de hoge modellen van BMW al gauw bovendrijven. Wie iets originelers wil, kan ook gaan voor een Infiniti FX37 S. Als occasion is-ie inmiddels ook nog eens vrij betaalbaar.

Eerder schitterde deze Japanse SUV in de Occasion Battle-rubriek. Daarin nam hij het op tegen de BMW X6. Die aflevering zie je hierboven.

Luxe-SUV met een sportief randje

Infiniti is het luxemerk van Nissan. Een beetje zoals Lexus dat is van Toyota en Acura van Honda. Het merk is al een poosje niet meer actief in Nederland. Jammer, want het zijn erg fraaie auto’s. Zeker de FX37 S. Niet alleen elegant getekend, maar ook met een duidelijk sportief randje. Eigenlijk net als BMW (al kun je die elegantie bij de X6 betwisten).

De FX kwam met verschillende motoren. In het vooronder van de FX35 lag een 3,5-liter V6. Dezelfde motor vind je in deze sportwagen. Die was, net als de FX45 met V8, nooit officieel leverbaar in Europa. De latere FX50 (met 5,0-liter V8) en deze FX37 waren hier wel te krijgen. Elke variant heeft de nodige luxe aan boord. In bovenstaande video laten we zien wat zo’n Infiniti allemaal te bieden heeft.

Deze Infiniti FX37 S-occasion deelt zijn 320 pk sterke 3,7-liter V6 met de Nissan 370Z. Ook staan de SUV en sportwagen op hetzelfde platform. Deze FX37 draagt het S-jasje. Dat betekent vooral een straffer onderstel met variabele dempers. De besturing is strak en scherp voor een auto van dit formaat. Goed te vergelijken met de stuurprecisie van BMW.

Aandachtspunten van de Infiniti FX37 S

De zescilinder voorin luistert naar de naam VQ37VHR. Het is een doorontwikkeling van de 3,5-liter V6 die je onder meer vindt in de Nissan 350Z en Infiniti FX35. Kwaaltjes, zoals een hoog olieverbruik, komen zodoende in mindere mate voor. Check nog altijd het oliepeil geregeld, want een te laag niveau wil je voorkomen. De FX37 maakt immers gebruik van een distributieketting en die heeft voldoende smering nodig.

In vergelijking met de N55 in de BMW is deze atmosferische V6 relatief simpel en betrouwbaar. Luister naar bijgeluiden uit de aandrijflijn en de ophanging. Aangezien dit een sportieve SUV is, kunnen ophangingsdelen het flink te verduren krijgen. De Infiniti is met zijn relatief simpele, atmosferische motor weliswaar vrij betrouwbaar, maar daar staat een megaverbruik tegenover. Het merk spreekt over 1 op 8,3 volgens de NEDC-meetmethode (en zie dat maar eens te halen). In de praktijk mag je in je handjes knijpen wanneer je de dorst tot 1 op 7 bedwingt.

Prijs van de occasion

Het voordeel is dat de aanschafprijs meevalt. Er staat een aantal FX37 S-occasions te koop op verkoopsite Gaspedaal.nl en die vallen allemaal binnen een prijsrange van circa 17.000 tot 20.000 euro. Dat klinkt misschien als veel geld, maar vergeet niet dat je met zo’n budget op de nieuwmarkt hooguit de allergoedkoopste auto’s van ons land kunt oppikken. Dan biedt zo’n Infiniti toch veel meer auto voor je geld.