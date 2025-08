Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportieve hybride-occasion trekt altijd de aandacht

Als je een excentrieke en milieubewuste sportauto wil, voldoet de Fisker Karma precies aan die vraag. Deze PHEV-occasion begint ondertussen een kleine cultstatus op te bouwen en het aanbod is beperkt.

Het moederbedrijf van de Fisker Karma mag dan niet meer bestaan, maar de merknaam is wel nog gebruikt om de Ocean te introduceren.

Techniek van de Fisker Karma

De plug-in hybride heeft onder de motorkap een 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor die 260 pk produceert. Dit motorblok van General Motors werkt in de Fisker Karma iets anders dan in andere occasions, want hij drijft niet de wielen aan, maar werkt als range extender voor twee elektromotoren. De aandrijflijn levert maximaal 408 pk en 1.300 Nm.

Verder beschikt de Fisker Karma over een 20 kWh lithium-ion accupakket, dat wordt opgeladen door de benzinemotor of een laadstekker. Nieuw kwam deze occasion maximaal 83 kilometer ver op alleen elektriciteit. Als ook het benzineblok wordt ingeschakeld komt de actieradius op maximaal 480 kilometer uit. Verder is het gebogen dak uitgerust met zonnepanelen, die maximaal 120W aan stroom opwekken.

Aandachtspunten van een Fisker Karma-occasion

Aandachtspunten bij deze occasion zijn versleten of roestige remschijven; nieuwe onderdelen zijn duur. Door het hoge gewicht en de banden met laag profiel zijn de wielen gevoelig voor schade, waardoor ze weleens aan de binnenkant scheuren. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Fisker Karma schreven.

Controleer bij een gebruikte Fisker Karma of de terugroepactie voor het accupakket is uitgevoerd. Meestal is dit zichtbaar aan een sticker in de motorruimte. Verlies van accucapaciteit is bij occasions vaak te verhelpen door de ‘slechte’ accucellen te vervangen. Maar soms moet het complete accupakket worden vervangen.

Deze occasion

Er zijn maar negen Fisker Karma-occasions op gaspedaal.nl te vinden en wij kozen voor deze origineel grijze, maar nu gedeeltelijk gewrapte variant. Het betreft een EcoSport-model uit 2013, wat betekent dat hij wat leuker aangekleed is als de basisuitvoering. Daarnaast heeft de bolide maar een schamele 62.812 kilometer op de klok. Hij staat in het Zuid-Hollandse Heinenoord te koop voor 29.945 euro, terwijl de catalogusprijs 127.655 euro bedroeg.

