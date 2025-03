Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Honda-cabrio ken je niet en staat nu te koop in Nederland

Geen S2000, CRX of Beat. Dit is een cabrio van Honda die het merk zelf nooit bouwde: de Civic.

Kraus & Marquardt Convertible, een Duits carrosseriebedrijf, bouwde in de jaren 80 en 90 Honda Civics om tot cabriolets. Hoeveel EC9’s er exact zijn omgebouwd tot cabrio, is onduidelijk. Volgens verschillende forums zijn er slechts 36 tot 38 exemplaren gemaakt.

Honda Civic Cabrio

In de basis is deze auto dus gewoon een Honda Civic. Met zijn 90 pk sterke 1,4-liter viercilinder en handgeschakelde versnellingsbak is het wat rijden betreft absoluut geen bijzondere auto. Sterker nog, door het weghalen van een dak heeft de auto waarschijnlijk een minder goede torsiestijfheid, ondanks dat het Duitse bedrijf wel structurele verstevigingen heeft aangebracht.

De Honda Civic Cabrio is dus niet als de S2000 of Beat een sportievere roadster. Wel is het een bijzondere verschijning. Het meest opvallende is de vlakke achterklep en het dak dat zowel open, dicht als in targa-stand kan.

Echt goedkoop is de occasion in Nederland niet. De bijzondere verschijning heeft een prijskaartje van net geen 20 mille. De cabrio-Civic heeft dan ook op 4.777 kilometer op de teller staan.