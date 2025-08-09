Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze hete hatchback-occasion heeft Italiaanse flair

Je kunt in het C-segment voor een Golf gaan, maar de Alfa Romeo Giulietta is als occasion een heel stijlvol alternatief. Daarnaast zit het met de techniek ook wel snor.

De Alfa Romeo Giulietta combineert zijn Italiaanse design met rijplezier. Daarnaast beschikt de occasion over kleinere, moderne turbomotoren en een solide afwerking. Daardoor is de bolide niet alleen geschikt voor geharde Alfisti, maar ook voor mensen die gewoon iets unieker in dit segment willen.

Techniek van de Alfa Romeo Giulietta

De Alfa Romeo Giulietta heeft altijd een viercilinder turbomotor en hier starten we eerst met de benzine-opties. Er zijn verschillende versies van de 1,4-liter, die 105, 120 of 170 pk produceren. Daarnaast is er topmodel Quadrifoglio Verde (QV), die 235 of 240 pk uit zijn 1,75-liter motorblok haalt.

Er zijn ook dieseloccasions, zoals de 105 pk-producerende 1,6-liter. Wat sterker is de 2,0-liter, die 140 tot 175 pk levert.

Alle uitvoeringen van de Alfa Romeo Giulietta hadden voor de facelift standaard een handgeschakelde zesversnellingsbak. De 170 pk sterke benzine- en dieselmotor waren tegen meerprijs leverbaar met een zestraps automaat. Na de facelift werd deze transmissie ook standaard op de 175 pk sterke diesel en de QV. Verder heeft de Alfa altijd voorwielaandrijving.

Aandachtspunten van een Alfa Romeo Giulietta-occasion

Controleer bij een testrit of de handbak soepel schakelt, want de eerste versnelling laat zich soms lastig inleggen. Bijgeluiden uit het onderstel worden veroorzaakt door wringende rubbers of een verkeerd gemonteerde handremkabel. Controleer de occasion ook op onregelmatige bandenslijtage, want hij is gevoelig voor een correcte uitlijning. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Alfa Romeo Giulietta schreven.

Inhouden of op drie cilinders lopen, duidt bij de 1,4-liter motoren soms op problemen met het elektro-hydraulische klepbedieningshuis. Verder kenden de eerste Alfa Romeo Giulietta’s, met het 1,75-liter motorblok, soms turboproblemen. Check bij je occasion of dit ook onder de garantie is hersteld, als hij daarvoor in aanmerking kwam.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze witte Alfa Romeo Giulietta, uit bouwjaar 2011, in het Noord-Brabantse Oss. De occasion is het topmodel QV en beschikt daarom over het 235 pk-sterke 1,75-liter TBi-motorblok. De auto heeft 129.729 kilometer op de klok staan en kost 8.950 euro. De catalogusprijs bedroeg 41.562 euro.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.