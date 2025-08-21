Deel dit: Share App Mail Tweet

Hete hatchback-occasion is de bijna oldtimer en nu nog betaalbaar

Eén van de leukste hete hatchbacks van de jaren 80 was de turbo-Renault 5. Als occasion zijn ze nu nog semi-betaalbaar, maar ze stijgen in waarde.

De Renault 5 was een revolutionaire supermini, met innovatieve ideeën. Hij was klein, verrassend ruim en met innovatieve kunststof bumpers die tegen een stootje konden. Ideaal voor in de stad. Daarnaast waren de varianten met het geblazen motorblok nog serieus snel ook. In 1972 kwam de eerste generatie uit. Deze werd in 1984 vervangen door de tweede generatie, de Supercinq. Over deze generatie hebben we het vandaag.

De techniek van de Renault 5

Deze occasion kwam altijd met een viercilinder, waarvan het overgrote merendeel atmosferisch. De kleinste telgen waren een 1,0 liter met 42 pk en een 1,1 liter met 47 pk. Een stapje groter is de 1,2 liter met 55 pk. De 1,4 liter kwam zowel ongeblazen, als voor de topmodellen in turbo-variant. Zonder drukvulling produceerde hij 68 tot 72 pk, met turbo kwam het aantal pk’s op 110 tot 120 uit. De GT Turbo kreeg standaard 115 pk, genoeg om het amper 800 kilo wegende wagentje te lanceren tot 185 km/h.

De atmosferische 1,7 liter produceerde 90 tot 95 pk. Er was ook een dieselvariant, die beschikte over een 1,6-liter met 55 pk.

De tweede generatie Renault 5 was altijd een voorwielaandrijver, maar er waren wel verschillende transmissies. De meeste modellen maakte gebruik van een handgeschakelde vijfbak, zoals de GT Turbo. De kleinste motoropties zijn ook met handgeschakelde vierbakken geleverd. Voor sommige 1,4- en 1,7-liter motoropties was er ook een automaat, die maar over een magere drie verzetten beschikte.

De aandachtspunten van een Renault 5-occasion

De occasions met turbo stonden erom bekend dat ze een flink turbogat hadden en dat verrast een nietsvermoedende bestuurder misschien. Zo was er bij lage toeren geen turbodruk en dan na 3.500 toeren ineens alle druk. Testredacteur Peter Hilhorst reed eerder ook al in een Renault 5 Alpine Turbo.

Verder is het stuur niet te verstellen in deze occasion, wat de zitpositie mogelijk nadelig beïnvloed. De auto heeft tijdens het rijden heel veel windgeruis en motorkabaal en daar moet je van houden. Verder is de Renault 5 (GT Turbo) een auto die op al aan de leeftijd is en daardoor is een uitgebreide inspectie voor aankoop altijd aan te raden.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze blauwe Renault 5 GT Turbo, uit bouwjaar 1988, in het Gelderse Zutphen. Deze occasion is heuse ‘restomod’. Dat betekent dat de 13.940 euro kostende bolide zowel gerestaureerd, alswel gemodificeerd is.

Denk bij dat laatste aan dingen als een schroefset, veerpootbrug, race-versnellingsbak, BBS-velgen, nieuw interieur en andere zaken. Daarnaast heeft de bolide geen 115, maar 140 pk. De teller leest 181.322 kilometer af en de catalogusprijs bedroeg ooit 16.334 euro.

