Deze heerlijke Volvo-occasion is ruim, luxueus én ingetogen

Wat als je wél een grote, ruime en luxueuze SUV wil, maar hij niet te opzichtig mag zijn? Dan is een Volvo XC90-occasion misschien wel het antwoord.

We hebben het in dit geval over XC90 van de eerste generatie. In de Occasion Battle-rubriek nam deze Zweedse SUV het een poosje geleden op tegen de Range Rover van de L322-generatie. Die video zie je bovenaan dit artikel.

Volvo XC90 als praktische gezinsauto

De XC90 verscheen in 2002 op de markt en werd pas in 2015 opgevolgd door de tweede generatie (die eind vorig jaar voor de zoveelste keer is opgefrist). De XC90 was Volvo’s eerste SUV ooit en het merk heeft er maar liefst 636.000 van verkocht. Met name in de Noord-Amerika is het nog steeds een populaire auto.

De Volvo XC90 is de ideale occasion voor grote gezinnen. De SUV is niet alleen ruim en veilig, maar komt ook standaard met zeven zitplaatsen. De derde zitrij is vanwege de beperkte ruimte vrijwel alleen voor kinderen geschikt. Gebruik je de achterste twee stoelen niet, dan klap je ze eenvoudig plat, waardoor er een riante, vlakke kofferbakvloer ontstaat.

Aan luxe overigens ook geen gebrek. Ons testexemplaar was uitgerust met bijvoorbeeld een dodehoekwaarschuwing, cruise-control, airco en zelfs massagestoelen.

Aandachtspunten van de Volvo XC90

In eerste instantie bood Volvo de XC90 aan met vijf- en zescilinders. In 2005 werd een 4,4-liter V8-motor van Yamaha aan het gamma toegevoegd. Deze krachtbron ligt ook in de occasion die je in bovenstaande video ziet. Geheel probleemvrij is die motor overigens niet.

Bij de V8 van het eerste bouwjaar (2005) kan motorschade ontstaan, doordat water in het balansaslager loopt. Volvo heeft het probleem snel aangepakt met een modificatie, waardoor latere V8’s het euvel niet hebben. Slijtage aan de bovenste motorsteun komt bij alle motorvarianten van de XC90 voor.

Doffe koplampen zijn een typisch XC90-kwaaltje. Let ook op slijtage aan de remmen en de kogelgewrichten in het onderstel. Bij vroege modellen (vóór 2006) is het stuurhuis een kwetsbaarheid. Daarop kan speling ontstaan. Controleer ook altijd of de achterwielen worden aangedreven, want reparaties aan de vierwielaandrijving zijn duur. Regelmatig olie verversen verlengt de levensduur van de Haldex-koppeling.

Hoeveel kost deze auto als occasion?

Hoewel deze eerste generatie Volvo XC90 in de basis al 23 jaar oud is, is het nog altijd een fraaie verschijnlijk. Stijlvol, maar ingetogen. Hij oogt dan ook duurder dan hij inmiddels is. Op verkoopsite Gaspedaal.nl staan momenteel 165 exemplaren van de eerste generatie te koop. Prijzen variëren van 2.000 euro voor occasion met enorme tellerstanden, tot 30.000 en zelfs 40.000 euro voor de modellen die nog om door een ringetje te halen zijn.

Zoveel hoef je niet uit te geven, want voor zo’n 15.000 euro kom je al genoeg nette exemplaren tegen met minder dan anderhalve ton op de klok. Dat zijn veelal exemplaren met de vijfcilinder. De V8’s zijn iets duurder. Een lager verbruik is geen reden om voor de kleinere vijfcilinder te kiezen. Want welke motor je ook kiest, de Volvo XC90 is en blijft altijd een zuipschuit. Daar komt ook nog bij dat het een zware auto is en je dus veel wegenbelasting moet betalen. Tja, al die ruimte en luxe is niet gratis.

