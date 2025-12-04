Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze hatchback-occasion is niet spannend, maar oerdegelijk

Als je vooral comfortabele ritjes in én rond de stad maakt, heb je genoeg aan kleine, zuinige stadsauto’s. Deze auto’s zijn overzichtelijk, makkelijk te parkeren en goedkoop in het gebruik. We vergelijken drie bekende occasions die maximaal 5.000 euro kosten.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Fijne stadsauto voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar kleine en fijne stadsauto’s, die maximaal 5.000 euro kosten. Vandaag schrijven we over de Mitsubishi Space Star. Die keuze hoeft niet bij je wensen aan te sluiten en daarom schreven we op dinsdag en donderdag al over twee alternatieve occasions voor je.

Mitsubishi Space Star (2013 – heden)

De Mitsubishi Space Star is een naam die door de jaren op verschillende modellen is gebruikt, maar wij hebben het over de redelijk recente hatchback. Hij spreekt het meeste mensen aan die vooral praktische ritten maken en veel waarde hechten aan lage gebruikskosten. We kunnen hem het beste beschrijven als no-nonsense-occasion.

De Mitsubishi Space Star doet precies waarvoor hij ontwikkeld is, maar helaas niet veel meer. Hij is licht, zuinig en verrassend ruim, met relatief veel beenruimte achterin. De motor presteert prima, al vraagt hij wel wat toeren om goed vooruit te komen, omdat de eerste twee versnellingen lang zijn en het koppel van het motorblok laag ligt. Het comfort en de afwerking blijven bescheiden en de vering voelt extreem zacht aan, waardoor de auto soms wat onrustig over drempels en oneffenheden rijdt.

Met een maximaal budget van 5.000 euro heb je genoeg keuze. Op gaspedaal.nl staan voor dat bedrag 51 occasions te koop. Wij vonden deze groene Space Star (2014, 94.000 km) voor € 4.899 bij een autobedrijf in Wijchen.

Let hier op bij deze occasion

De Mitsubishi Space Star staat bekend als verrassend betrouwbaar en heeft geen specifieke zwakke punten die geregeld terugkeren. De onderhoudshistorie verdient wel volledige aandacht, want achterstallig onderhoud levert nieuwe problemen op. Tijdens een testrit is het verstandig goed te letten op het schakelen, optrekken en remmen. Voor een beter beeld van hoe de occasion hoort te rijden is het verstandig meerdere exemplaren uit te testen voor je tot aankoop overgaat.

Dat gezegd hebbende staat er momenteel wel een terugroepactie voor de Mitsubishi Space Star open. Controleer dus of jouw occasion hieronder valt: “De computer (ECU) beoordeelt de ladingstoestand van de 12V accu verkeerd. De kans bestaat dat indien de motor is uitgeschakeld door de Automatic Stop & Go, de motor niet opnieuw gestart kan worden, omdat de capaciteit van de 12V accu op dat moment onvoldoende is.”