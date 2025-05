Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze grote, ruime premium-occasion is een echte kilometervreter

Je auto is je rijdende visitekaartje. Dus: een sterk (Duits) merk, vierdeurs sedan, goeie uitstraling, veel comfort, uiteraard een automaat. Alleen je budget is ‘maar’ twintig mille. Geen punt, zo’n occasion vinden we voor je.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Premium occasion voor 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een Duitse sedan voor 20.000 euro. De eerste twee opties hebben we al aan je voorgesteld: de Audi A6 en BMW 5-serie. Dus nu zijn we toe aan de derde.

Mercedes-Benz E-klasse (2009 – 2016)

Als rijcomfort de grootste prioriteit heeft, dan ligt de keuze voor een E-klasse aardig voor de hand. Vooral op grotere afstanden krijgt de E-klasse veel waardering. Er gaat constant een innemende rust van zo’n auto uit, het is een soort dienaar.

Moderne technieken zoals adaptieve cruise control en ‘een mevrouw in het dashboard’ dragen bij aan comfort en gebruiksgemak. De grootste bagageruimte van het drietal (540 liter) is ook een hint naar die reislust. Verder is het hele interieur fraai, maar ingetogen. De driepuntige ster herinnert je continu aan je keuze.

Er staat een heel complete witte E 200 automaat op AMG-wielen (2013, 127.000 km) te koop voor € 19.900 bij een Vakgarage in Ridderkerk.

Let hierop bij deze occasion

Een zwak punt van deze Mercedessen is het contactslot. Dat is een lastig euvel, er moet uiteraard een nieuw slot in. De brandstofpomp gaat weleens in storing, waardoor de motor slechter gaat lopen of er helemaal mee stopt.

Een auto met stop-/startsysteem die niet start, is in de regel alleen een kapotte zekering. Slecht contact op een stekker kan allerhande kleine elektronische euvels veroorzaken. De luchtvering kan inzakken en juist dan is de pomp die dit oplost slecht bereikbaar.