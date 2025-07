Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze brute occasion staat je boven het overige verkeer

Als je geen bestelwagen wilt, maar wel hetzelfde gemak en de luxe van een personenauto, dan is de Ford F-150-occasion een uiterst geschikte optie.

De Ford F-150 heeft jarenlang de titel van bestverkochte voertuig in de Verenigde Staten mogen voeren, maar heeft onlangs de titel verloren aan de Toyota RAV4. Toch is dit werkpaard nog steeds de bestverkochte pick-up en dat is ook wel te zien aan hoeveel generaties er verkocht zijn. Wij kijken vandaag namelijk naar de dertiende generatie van deze occasion.

Techniek van de Ford F-150

De Ford F-150 is er met 3,5-liter V6 met 285 pk en 5,0-liter V8 met 390 pk. Daarnaast stonden er voor de occasion ook twee twin-turbomotoren (EcoBoost) in de prijslijst. Dit zijn de 2,7-liter V6 met 329 pk en de 3,5-liter V6 met 380 tot 456 pk. In 2018 kwam hier de 3,3-liter V6 EcoBoost, met 294 pk bij. Daarnaast kwam toen ook een 3,0-liter V6 dieselmotor, met 253 pk, in de prijslijsten.

De Ford F-150 was er met achterwielaandrijving en vierwielaandrijving, waarbij hoge en lage gearing ook een keuze was. Daarnaast was er ook een sperdifferentieel leverbaar. De ongeblazen 3,5-liter V6 is verbonden met een zestraps automaat, terwijl de andere modellen een zestraps automaat met range select-functie hebben.

Vanaf de facelift monteert Ford op alle modellen een nieuwe tientraps automaat, behalve op de 3,3-liter EcoBoost. Deze behield de zestraps automaat. In Nederland heeft deze occasion een toegelaten maximaal geremd aanhangergewicht van precies 3,5 ton.

Aandachtspunten van een Ford F-150-occasion

Bij de benzineversies speelt soms het elektronische gasklephuis op. Ook komen weleens versleten nokkenasverstellers voor, maar dit lijkt geen structureel probleem. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Ford F-150 schreven.

Transmissie- en aandrijflijnproblemen steken soms bij de Ford F-150 de kop op, zeker als de vorige eigenaar niet erg netjes voor de occasion is geweest. Ruwe schakelovergangen en bijgeluiden vanuit de verdeelbak zijn meestal voortekenen van prijzige reparaties aan de aandrijflijn.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Ford F-150, uit bouwjaar 2016, in het Friese Kootstertille. De occasion heeft het 3,5-liter EcoBoost-motorblok, met LPG-installatie, om de kosten enigszins te drukken. Daarbij moet je wel bedenken dat dit een btw-auto, met een vraagprijs van 29.950 euro.

Dat betekent dat je als ondernemer de btw bij aanschaf kunt terugvragen, als je de bolide zakelijk rijdt. Daarnaast kun je die btw ook aftrekken bij je btw-aangifte. De auto heeft verder 196.764 kilometers op de klok staan en heeft als Platinum-uitvoering wat luxere opties. De catalogusprijs was 35.995 euro.

