Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze goedkope elektrische occasion kun je altijd een parkeerplek in de stad vinden

Tja, wat is de Renault Twizy eigenlijk? Aan de ene kant een auto, aan de andere kant meer een overdekte scooter. Zijn prijskaartje maakt hem als occasion in ieder geval bereikbaar, al lever je wel flink in op praktisch gebruiksgemak.

De Renault Twizy oogt met zijn smalle bouw, open zijkanten en opvallende vormen als een conceptauto. Hij heeft geen verbrandingsmotor of versnellingen, maar een kleine elektromotor die de achterwielen aandrijft. Dat maakt de techniek van de occasion simpel, maar zorgt er ook voor dat de auto beperkt inzetbaar is.

Renault Twizy: elektrische mini-auto voor de stad

Als je de Renault Twizy als een volwaardige auto ziet, kom je bedrogen uit. Er zijn twee varianten: De Twizy 45 is er voor gebruik met een brommerrijbewijs en haalt maximaal 45 km/h. Daarnaast is er een versie die 80 km/h kan rijden en waarvoor je een autorijbewijs nodig hebt. Wettelijk gezien is die laatste geen auto, maar een vierwielig motorvoertuig (L7e). Deze categorie voertuigen heeft minder strenge veiligheidseisen dan andere nieuwe auto’s. Daar staat wel tegenover dat de maximumsnelheid van deze occasions maar 90 km/h mag bedragen.

De actieradius van de occasion ligt in de praktijk tussen de 50 en 80 kilometer. Opladen gaat via een stopcontact en duurt een paar uur. Daarmee is de Renault Twizy vooral geschikt voor korte ritten in en rond de stad. Let hierop voordat je een occasion aanschaft: er was een systeem waarbij je een Twizy zonder accu kocht en die bij Renault kon huren. Kijk daarom goed of je een exemplaar met of zonder bezit van de 6,1 kWh-batterij koopt.

Je zit in de Renault Twizy achter elkaar, in plaats van naast elkaar. Met 31 liter is er verder nauwelijks bagageruimte. De elektromotor levert een bescheiden 18 pk, wat past bij het karakter van deze micro-EV. In de stad voelt de occasion vlot genoeg en door het gewicht van 474 kilogram reageert hij direct op gasinput. De kleine draaicirkel (6,8 meter) helpt bij krappe straatjes en parkeren gaat moeiteloos. Verwacht echter geen comfort zoals in een normale auto: isolatie en andere comfortzaken zijn er amper.

Zoveel kost de ‘stads-EV’ als occasion

Nieuw was de Renault Twizy geen dure verschijning, maar echt goedkoop voelde hij ook niet door de accuhuur die vaak gold. Tegenwoordig begint het aanbod van 14 gebruikte Twizy’s rond de 4.000 euro en de duurste occasion kost 12.950 euro. Wij twijfelen of we het duurste exemplaar überhaupt gebruikt durven te noemen, want dit 2024-model heeft maar 70 kilometer op de teller. Op de foto’s zie je een witte variant uit 2013, die in het Zuid-Hollandse Hillegom voor 3.995 euro wordt verkocht. Dit exemplaar heeft 30.051 kilometer op de klok en de accu is eigendom van de koper.

Bekende aandachtspunten van een Renault Twizy

De techniek van de Twizy is eenvoudig, maar niet probleemloos. Het accupakket slijt na verloop van tijd en vervanging is prijzig. Let daarom goed op de conditie en het rijbereik. Ook laders en omvormers geven soms storingen. Verder zegt de buitenkant veel over het gebruik. Kunststof panelen, spatborden en ruiten raken snel beschadigd. Controleer daarnaast de wielophanging van de occasion op slijtage en luister naar bijgeluiden tijdens het rijden. Meer aandachtspunten van de Renault Twizy vind je in de koopwijzer.