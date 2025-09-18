Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze gigantische occasion vervoert je hele gezin en meer

Als je een flink gezin hebt of vaker een grotere groep mensen moet vervoeren, kom je al snel uit bij een stationwagen of SUV. Daarbij wordt de Multi Purpose Vehicle (MPV) vaak vergeten, maar deze is minstens even praktisch. Om alles uit je MPV-occasion te halen, wil je dat hij zeven zitplaatsen biedt. Je budget? 20.000 euro. Wij hebben drie kandidaten voor je op een rij gezet.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 20.000 euro

Met een budget van maximaal 20.000 euro kom je al snel uit bij luxer uitgeruste MPV’s. Daarom kun je niet alleen zeven zitplaatsen en een hogere instap verwachten, maar vaak ook luxere opties. Een goed voorbeeld is de Renault Grand Scenic: een zevenzitter met veel opties en een strakke styling. Toch liever iets anders? In de komende dagen komen we met nog een alternatief voor je.

Renault Grand Scenic (2016 – 2023)

De vierde generatie Renault Grand Scenic onderscheidt zich met zijn opvallend moderne vormgeving, waarbij grote wielen en strakke lijnen hem een dynamisch uiterlijk geven voor een gezinsauto. Binnenin draait het om ruimte en flexibiliteit: de stoelen op de tweede rij zijn verschuifbaar en de optionele derde zitrij maakt deze occasion geschikt voor zeven personen. Het interieur voelt licht en open door het royale glasoppervlak en optioneel panoramadak. De bagageruimte is erg ruim in de vijfzitsconfiguratie: tot 718 liter.

Het motorengamma van de Renault Grand Scenic bestaat uit benzine- en dieselvarianten, waarbij de 1.2 TCe en later de 1.3 TCe het populairst zijn. Voor dieselrijders zijn de 1.5 dCi en 1.6 dCi vaak te vinden. De 1.3 TCe combineert voldoende trekkracht met een redelijk verbruik en betrouwbaarheid, maar ook de 1.5 dCi staat bekend om zijn degelijkheid.

Voor een budget rond de 20.000 euro vind je vaak goed uitgeruste exemplaren met relatief lage tellerstanden. Wij zijn gecharmeerd van de witte 1.3 TCe Bose uit 2018, die te koop staat in het Zeeuwse Axel. De occasion heeft 72.565 kilometer op de klok en kost 18.995 euro.

Let hierop bij deze occasion

Een veelgehoord punt bij occasions is slijtage aan de EDC-automaat, die net als bij andere Renault-modellen soepel moet schakelen. Haperingen of schokken wijzen op naderende kostbare reparaties. Bij de Renault Grand Scenic 1.2 TCe zijn problemen met de distributieketting bekend, net als verhoogd olieverbruik. De 1.3 TCe is betrouwbaarder, al blijft regelmatig onderhoud cruciaal.

Dieselvarianten van de Renault Grand Scenic hebben een goede reputatie, maar let bij hogere kilometerstanden op roetfilter en EGR-kleppen, want die kunnen verstopt raken. Een bonkend geluid in de voorwielophanging komt bij occasions vaak door versleten draagarmrubbers, een reparatie die gelukkig niet overdreven duur is. We hebben voor dit model ook een koopwijzer geschreven.