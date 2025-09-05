Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze gezins-occasion is lekker eigenwijs en sportief

De Mini Clubman is een opvallende verschijning in het premium C-segment. De occasion is niet de goedkoopste, maar heeft wel rijplezier en een onderscheidende vormgeving.

Een Mini staat doorgaans niet bekend om zijn praktische kwaliteiten, maar de tweede generatie Mini Clubman breekt met dat imago. Deze occasion is bedoeld voor mensen die een auto van dit merk willen rijden, maar daarbij ook extra bagageruimte wensen. We hebben de Clubman Cooper S ook tegen de Seat Leon ST Cupra 280 getest.

Techniek van de Mini Clubman

De Mini Clubman heeft twee verschillende geblazen motoren van BMW. Het benzine-aanbod begint bij de 1,5-liter driecilinder, met 102 tot 136 pk. De 2,0-liter viercilinder produceert in de Cooper S 178 tot 192 pk en in de JCW 231 tot 306 pk.

Kentekencheck Voor je een auto koopt, is het verstand om een kentekencheck te doen. Zo weet je of de kilometerstand klopt en hoeveel eigenaren een auto heeft gehad.

Deze twee motorvarianten waren dus ook verkrijgbaar als diesel-occasion. De driecilinder heeft 116 pk en de viercilinder heeft 150 tot 190 pk.

De driecilinders zijn geleverd met een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat. De viercilinder-occasions hebben een handgeschakelde zesbak of een achttraps automaat. Later kwam hier ook een zeventraps automaat bij. Hieronder zie je een video over de eerste generatie Clubman.

De Mini Clubman heeft verder voorwiel- of vierwielaandrijving. Dat laatste was optioneel op de normale viercilinders en standaard op de JCW.

Aandachtspunten van een Mini Clubman-occasion

Controleer tijdens je testrit of het tapijt onder de matten van de occasion droog is. Lekkages komen soms voor en kunnen heel verschillende oorzaken hebben. Check verder of het onderhoud regelmatig is gedaan, want dat is een indicatie van een gezonde auto. Eerder schreven we al een koopwijzer over de Mini Clubman.

Er zijn verder wat zaken die incidenteel voorkomen bij de Mini Clubman, maar die niet direct zichtbaar zijn. Bij sommige occasions komen namelijk problemen voor zoals inlaatvervuiling, slijtage aan distributieketting en turbo, koelvloeistoflekkages en verhoogd olieverbruik.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze grijze (met zwarte racestrepen) Mini Clubman Cooper S, uit 2016, in het Gelderse ’s-Heerenberg. De occasion heeft 188.000 kilometers aan ervaring en kost 13.950 euro. De catalogusprijs bedroeg 35.490 euro.

