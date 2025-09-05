Deze gezins-occasion is lekker eigenwijs en sportief
De Mini Clubman is een opvallende verschijning in het premium C-segment. De occasion is niet de goedkoopste, maar heeft wel rijplezier en een onderscheidende vormgeving.
Een Mini staat doorgaans niet bekend om zijn praktische kwaliteiten, maar de tweede generatie Mini Clubman breekt met dat imago. Deze occasion is bedoeld voor mensen die een auto van dit merk willen rijden, maar daarbij ook extra bagageruimte wensen. We hebben de Clubman Cooper S ook tegen de Seat Leon ST Cupra 280 getest.
Techniek van de Mini Clubman
De Mini Clubman heeft twee verschillende geblazen motoren van BMW. Het benzine-aanbod begint bij de 1,5-liter driecilinder, met 102 tot 136 pk. De 2,0-liter viercilinder produceert in de Cooper S 178 tot 192 pk en in de JCW 231 tot 306 pk.
Deze twee motorvarianten waren dus ook verkrijgbaar als diesel-occasion. De driecilinder heeft 116 pk en de viercilinder heeft 150 tot 190 pk.
De driecilinders zijn geleverd met een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat. De viercilinder-occasions hebben een handgeschakelde zesbak of een achttraps automaat. Later kwam hier ook een zeventraps automaat bij. Hieronder zie je een video over de eerste generatie Clubman.
De Mini Clubman heeft verder voorwiel- of vierwielaandrijving. Dat laatste was optioneel op de normale viercilinders en standaard op de JCW.
Aandachtspunten van een Mini Clubman-occasion
Controleer tijdens je testrit of het tapijt onder de matten van de occasion droog is. Lekkages komen soms voor en kunnen heel verschillende oorzaken hebben. Check verder of het onderhoud regelmatig is gedaan, want dat is een indicatie van een gezonde auto. Eerder schreven we al een koopwijzer over de Mini Clubman.
Er zijn verder wat zaken die incidenteel voorkomen bij de Mini Clubman, maar die niet direct zichtbaar zijn. Bij sommige occasions komen namelijk problemen voor zoals inlaatvervuiling, slijtage aan distributieketting en turbo, koelvloeistoflekkages en verhoogd olieverbruik.
Deze occasion
Wij vonden via Gaspedaal.nl deze grijze (met zwarte racestrepen) Mini Clubman Cooper S, uit 2016, in het Gelderse ’s-Heerenberg. De occasion heeft 188.000 kilometers aan ervaring en kost 13.950 euro. De catalogusprijs bedroeg 35.490 euro.
Autovisie test de leukste occasions
In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.
- Tweedehands hot hatch-occasions: Mini JCW vs. Toyota Yaris GRMN
- Betaalbare cabrio-occasion: kies je dan Porsche of een… Opel?!
- Afgeschreven premium-SUV’s: BMW X6 vs. Infiniti FX37 S
- Voor zakelijke rijders met lef: Honda Legend vs. Saab 9-5
Lees ook:
Ook interessant
-
Met deze betaalbare powerstation kom je snel op vakantie aan
-
Deze betaalbare Duitse occasion is een goede allrounder
-
Deze ruime occasion heeft de comfortabelste stoelen ooit
-
Deze ruime stationwagen is praktische, stijlvolle én snelle occasion
-
Gezinsauto met pit is geweldige (en inmiddels betaalbare) occasion
-
Rustgevende gezinsauto is nu betaalbare occasion
-
Premium gezinsauto is nu betaalbare occasion
-
Deze JDM-occasion is een erg bereikbare jongensdroom
-
Ruigste camper van Nederland is opvallend betaalbaar
-
Deze occasion voor 7.500 euro is een vlotte stadsauto
-
Deze occasion voor 7.500 euro is jouw ideale stadsautootje
-
Sportieve elektrische occasion is een jaar oud en schreef 40 procent af