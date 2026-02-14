Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze ruime gezins-occasion krijg je gegarandeerd alle aandacht bij je plaatselijke voetbalclub

Hij is ruim en lekker eigenwijs: de Renault Avantime. De occasion kun je het best omschrijven als een van de bijzonderste MPV’s ooit.

De Renault Avantime verscheen in 2001 en brak met bijna alle conventies. Geen middenstijl tussen de voor- en achterdeur, enorme portieren en een hoge zitpositie gecombineerd met een opvallende achterkant. Door zijn rare vormen kun je de occasion uit duizenden herkennen.

Focus op comfort

Binnenin de Renault Avantime draait alles om licht en ruimte, met veel glas en comfortabele stoelen. Een minpunt is dat het formaat van de occasion even wennen is. De lange, zware portieren vragen ruimte bij het openen. Dit maakt uitstappen lastig in krappe parkeervakken.

(Afbeelding: AutoTrack / Voorwaerts) (Afbeelding: AutoTrack / Voorwaerts) (Afbeelding: AutoTrack / Voorwaerts) (Afbeelding: AutoTrack / Voorwaerts)

(Afbeelding: AutoTrack / Voorwaerts) (Afbeelding: AutoTrack / Voorwaerts) (Afbeelding: AutoTrack / Voorwaerts) (Afbeelding: AutoTrack / Voorwaerts)

Kopers hadden in de Renault Avantime keuze uit drie motoren. Het minst krachtige motorblok was de 2,2-liter viercilinder turbodiesel met 150 pk. Een benzine 2,0-liter viercilinder met turbo doet hier met 163 pk een schepje bovenop. Als topmotorisering was de atmosferische 3,0-liter V6 benzinemotor met 207 of 210 pk beschikbaar. Daarmee sprint de sterkste Renault Avantime in een respectabele 8,6 seconden naar 100 km/h. Deze occasion haalt ook een topsnelheid van 220 km/h. De meeste occasions hebben een handgeschakelde zesversnellingsbak, maar bij de V6 kon je ook een vijftrapsautomaat krijgen.

Zoveel kost een occasion

Er staan momenteel drie occasions op Gaspedaal.nl te koop, waardoor de Renault Avantime best exclusief te noemen is. Het goedkoopste exemplaar heb je al voor 2.150 euro, maar die heeft meer dan twee ton op de teller. Hetzelfde is aan de hand met de ‘middelste’ Avantime, dus wij kozen voor de duurste. Voor deze prachtig blauw gekleurde auto uit 2002 wordt 7.450 euro gevraagd. Deze versie heeft de V6 en staat in het Gelderse Hedel. De tellerstand bedraagt 160.496 kilometer.

Aandachtspunten van de Renault Avantime

Elektronische storingen komen vaker bij de Renault Avantime voor, bijvoorbeeld bij raammechanismen of centrale vergrendeling. Controleer of alle functies naar behoren werken. Daarnaast verdienen bij deze occasion de grote portieren en scharnieren aandacht. Door het gewicht slijten deze onderdelen sneller, wat leidt tot slecht sluitende deuren of windgeruis.