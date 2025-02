Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze geweldige hatchback uit 2017 is nu een betaalbare occasion

Hoewel autoliefhebbers het niet snel, sterk en sportief genoeg kan, wil de gemiddelde automobilist vooral een lekker praktische auto. Tja, doe nou maar gewoon. Met deze Ford Fiesta-occasion bijvoorbeeld…

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Populaire hatchback voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een populaire gebruikte hatchback voor maximaal 10.000 euro. Deze Ford staat bekend om zijn stuurplezier, terwijl de kandidaat van afgelopen dinsdag als populairste auto van Europa juist lekker no-nonsense en vooral erg praktisch is. Vind je geen van deze twee occasions leuk? Wacht dan tot de kandidaat van komende zaterdag.

Ford Fiesta (2012 – 2017)

De Fiesta blinkt als echte Ford natuurlijk uit in de bovengemiddeld goede rijeigenschappen. Sturen, schakelen, veren… wie van lekker autorijden houdt, sluit de Fiesta in het hart. Hij is net groot genoeg voor vier volwassenen en biedt 295 liter bagageruimte. De voorstoelen zitten prima. De 1,0 heeft een driecilinder benzinemotor, maar die is lekker soepel, stil en sterk genoeg. Een gemiddeld verbruik rond 1 op 15 is normaal.

(Afbeelding: Vakgarage van der Wal) (Afbeelding: Vakgarage van der Wal) (Afbeelding: Vakgarage van der Wal) (Afbeelding: Vakgarage van der Wal)

De Fiesta is tientallen jaren goed verkocht, er is aanbod genoeg. We komen met dit budget nog net tekort voor een mooi exemplaar van het nieuwe model vanaf 2017. We kiezen dus deze rode 1.0 ‘ST-line’ (2016, 93.000 km) die voor 9.950 euro wordt aangeboden door een autobedrijf in Jistrum.

Aandachtspunten van de occasion

Het is vooral elektronica wat de Ford Fiesta en zijn bestuurder (m/v) parten speelt. Als de sleutel niet wordt herkend, moet die opnieuw worden ‘ingeleerd’. Oxidatie op een stekker kan ook veroorzaken dat de motor niet start. Na hulp aan een andere auto, met een startkabel, kan het zijn dat de Fiesta zelf niet meer start, dat is een doorgeslagen zekering. De zekering van de richtingaanwijzers gaat wel eens stuk en de ventilator van de motor blijft wel eens voluit draaien. Daaraan moet snel iets gebeuren, want die trekt de accu leeg.